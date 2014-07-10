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Культура

10 июля 2014, 13:22

Заниматься йогой и рисованием можно будет во дворе Музея Москвы

культура йога Музей Москвы творческие выходные время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: m24.ru

Музей Москвы в Провиантских складах запускает 13 июля творческие "Воскресники". В рамках нового проекта москвичи и гости столицы смогут каждую неделю заниматься во дворе музея йогой, рисованием, танцами, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Каждое летнее воскресенье гости Музея Москвы смогут сбросить напряжение, накопившееся за рабочую неделю, посетив те уроки и занятия, которые им интересны.

Уроки йоги по утрам будут проводить профессиональные инструкторы. Днем удастся потренироваться в рисовании с натуры. Организаторы просят гостей приносить бумагу, карандаши, фломастеры, краски и кисти - все, чем будет удобно рисовать.

С 16.00 до 17.00 - время мастер-классов по лепке из пластилина. Воскресные вечера во дворе музея будут музыкальными, причем выступать предстоит как профессионалам, так и любителям. Принять участие в грандиозном концерте сможет любой желающий, главное - принести свой инструмент.

Аргентинскому танго собравшихся будут учить с 20.00.

Все занятия - бесплатные.

Расписание "Воскресников":

  • 12.00 - йога
  • 16.00 - уроки рисования
  • 17.00 - музыкальный джем
  • 20.00 - танцевальные мастер-классы

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