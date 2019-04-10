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Культура

10 апреля, 15:36

Один из самых ярких молодых пианистов тысячелетия выступит в Московской консерватори

культура концерты

22 апреля в Большом зале консерватории выступает один из самых ярких молодых пианистов третьего тысячелетия Дмитрий Шишкин. Несмотря на возраст, за его плечами множество побед на международных конкурсах и концертных выступлений в разных странах.

Фото: пресс-служба консерватории имени П.И. Чайковского

Дмитрий Шишкин родился в 1992 году в Челябинске, первый концерт дал в три года, и благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Спивакова, в девять лет перебрался в Москву. Музыкальное образование он получил в МССМШ имени Гнесиных и Московской консерватории.

Хотя Дмитрий Шишкин давно на эстраде, но все равно считает, что "процесс учебы бесконечен, это постоянное движение, стремление, поиск, иначе "закиснешь". Помощь наставников вселяет в меня уверенность, это основа, корни, которые меня поддерживают, питают, чтобы "не заносило и раскачивало".

"В Шишкине обаяние есть, прежде всего, в его исполнительской индивидуальности. Это передается во всех аспектах его игры: в звучании и его красках, в обращении с педалью, что придает еще большую красочность и одновременно прозрачность, в его естественной фразировке, в его rubato, легком и поэтичном", – такие отзывы можно прочесть о его игре.

В 2015 году Дмитрий Шишкин стал лауреатом Международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве, в 2017 году выиграл конкурс Top of the World в норвежском городе Тромсё, а в 2018-м – Международный конкурс исполнителей в Женеве в номинации "фортепиано".

В программе его сольного концерта в БЗК прозвучат сочинения Шопена и русских композиторов "эпохи модерна", причем в концептуальном жанре сонаты. "Когда я исполняю музыку Шопена, мне кажется, что я ее лучше всех понимаю; когда проникаюсь музыкой Скрябина, то он – мой кумир; когда берусь за Прокофьева, он заполняет все мои чувства и мысли, и так далее... Этот процесс, я считаю, абсолютно верен и необходим, уж для меня точно. Если хотите, "я всеяден и жаден" до всех и всего", – признается артист.

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