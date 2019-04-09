Приходите, побубните: в Москве открылась подкастерская

На Чистых прудах по соседству с редакцией "Новой газеты" и недалеко от театра "Современник" открылась бубнежная "Интроверт". Это место, где любой может арендовать маленькую студию для записи, например, подкаста. Место для Москвы уникальное. Рассказываем, кто его сделал, что там необычного и как туда попасть.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проект придумали Андрей Уродов и Сергей Карпов: ребята познакомились во время работы в отделе спецпроектов благотворительного фонда "Нужна помощь". "Для нас бубнежная – это в первую очередь студия для записи подкастов. Мы сделали ее для себя и своих друзей. Долгое время мы записывали подкаст "Так вышло" дома, но потом надоело. Так и появился этот некоммерческий проект", – объясняет Андрей.

"Интроверт" – это не бизнес-идея, цель которой заработать много денег. Здесь пока что такая обстановка, что ни о каких миллионах речи не идет. Из реквизитов: четыре микрофона, стол, портастудия, старый макбук, звуковуха, миди-клавиатура, пара наушников и еще четыре кресла. И все это в микрокомнатке, которая вместе с подсобкой занимает не больше десяти метров. Звукоизоляция тоже так себе, все предельно просто и сделано своими руками: например, стены обиты черной тканью, которая держится на скобах от степлера. Но, несмотря на бюджетную отделку и минимальный набор аппаратуры, выглядит безумно атмосферно. И формат помещения два на два метра нисколько не смущает. Просто место это явно не для громких тусовок с техно-треками и высокоградусным алкоголем.

Андрей Уродов рассказывает: "Здесь поместятся максимум четыре человека. По пятницам мы записываем свой подкаст, приходим сюда, сидим и болтаем. Это не такая уж и тусовка, но по меркам интроверта очень даже. Пространство можно использовать как захотите, но в рамках закона. Это не бар в привычном понимании слова, но если человек снял бубнежную и завалился в нее после работы с банкой пива – никаких проблем". В общем, до аудиокафе "Интроверту" далеко, если кто-то вообще понимает, что это за формат.



Андрей Уродов Один из основателей бубнежной "Интроверт" Бубнежная – это история про комьюнити. Если вы готовы мириться с маленьким помещением, где все сделано своими руками, где нет суперпрофессиональной звукоизоляции, и, скорее всего, летом будет безумно жарко, то welcome. А бубнежная, потому что все интроверты постоянно бубнят, мы так тоже делаем, когда записываем подкасты.

Само название подкастерской отвечает на вопрос: "Для кого она?" Интроверты – априори не слишком эмоциональные люди, которые ненавидят шумные компании и предпочитают многочасовые разговоры сами с собой, подкастерская как раз – ультрамаленькое помещение, где можно посидеть одному, порефлексировать или поработать в тишине.

Здесь есть важное правило: создатели "Интроверта" не дают ключи от бубнежной кому попало, они готовы доверить их только тем, кого знают. Совет: если решили заглянуть сюда впервые, не берите сразу абонемент, присмотритесь к ребятам, и пусть они хотя бы немного узнают вас. И не страшно, если вы профан, Андрей или Сергей обязательно помогут: "Когда человек приходит впервые, мы показываем, какие три кнопки нужно нажать, чтобы все работало. Изначально аппаратура настроена так, что даже если вы вообще не шарите, проблем не будет – на студии все готово к работе. Вам остается только сесть, включить ноут и нажать кнопку record".



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Несмотря на то, что проект некоммерческий и его создатели на этом настаивают, плата за вход все же есть и не сказать, что она символическая. Например, за час работы в студии отдадите 700 рублей, а если планируете регулярно появляться в бубнежной, то придется раскошелиться на месячный абонемент за 4000, куда входят восемь часов в "Интроверте". Студия начала работать только в конце марта, а свободного времени в расписании уже не так много (по крайне мере, на ближайшую неделю). У "Интроверта" пока что около 12 клиентов, в их числе Arzamas, InLiberty и Курлык. Так что уже в стартовый месяц бубнежная выйдет на самоокупаемость.

Адрес: Архангельский переулок, 5, строение 4

С первого раза найти ее вряд ли получится, поэтому вот парочка ориентиров: проходите антикафе "Убежище" и с правой стороны ищете глазами двухэтажное здание персикового цвета, внешне оно напоминает ухоженный деревенский домик. Его нужно обойти, пройти через калитку и зайти в дверь прямо напротив необъятного дуба. Дальше поднимаетесь по лестнице на чердак и заходите в маленькую комнатушку прямо напротив пролета. Если заблудились, охранник Сергей, который вечно тусуется на первом этаже, сориентирует.