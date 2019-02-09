"Дайте мне музей, и я заполню его": лучшие сувениры музеев Москвы

Музейный мерч – уже давно не новость, но еще и не стильный тренд. Рассказываем, куда стоит заглянуть, чтобы найти модные аксессуары на каждый день (и не только).

Пушкинский музей

Основная тема мерча Пушкинского, как впрочем и большинства музеев – громкие выставки и основная экспозиция. Здесь все по мотивам картин: постеры, магниты, открытки, блокноты, тетради и платки. А металлические значки с персонажами полотен – это вообще любовь с первого взгляда. Отдельно стоит сказать про совместный мерч с магазином "Республика": здесь все тот же список сувениров, только акцент на коллекции импрессионистов и их последователей. Предсказуемо, тут много Гогена, Руссо, Матисса и Моне. Одежда с классными принтами тоже есть: свитшот с цитатой Пикассо "Дайте мне музей, и я заполню его" или футболка опять же с фразой гения "Я не ищу. Я нахожу". Для тех, кто любит миксовать классику и постмодерн.

Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 20:00

Четверг с 11:00 до 21:00

Понедельник – выходной

ГМИИ им. Пушкина

улица Волхонка, 12

Третьяковская галерея

Сумка с картиной Кандинского, шарф – с "Лунной ночью на Капри" Айвазовского, зонт с "Павлином" Гончаровой и много всякой канцелярии с работами известных художников: Врубеля, Малевича и прочих. Даже наволочки для подушек и пледы есть. Понравится всем, кто не очень в тренде, но фанатеет от собраний Третьяковки. Кстати, есть и совсем изыски – уже несколько лет Третьяковка сотрудничает с брендом Radical Chic, галерея разрешила им использовать на шелковых платках изображения картин из своей коллекции. Васнецов, Бакст, Кандинский на шелке выглядят очень эстетски – как раз для посещения музейных вернисажей.

Четверг, пятница, суббота с 10:00 до 21:00

Вторник, среда, воскресенье с 10:00 до 18:00

Лаврушинский переулок, 10

"Гараж"

Если обожаете современное искусство и все, что с ним связано, вам сюда. Ассортимент очень креативный: свечи ручной работы, виниловые пластинки и даже переводные татуировки. Есть и типичный музейный набор: карандаши, блокноты, чехлы для телефона и сумки. Многие сувениры – органичное продолжение выставок "Гаража", например, сейчас продают серию, посвященную экспозиции "Марсель Бротарс. Поэзия и образы".

Открыт ежедневно, с 11:00 до 22:00

Музей современного искусства "Гараж"

Крымский вал, 9, строение 32

Институт русского реалистического искусства

Частный музей может себе позволить любые сувенирные вольности. Из самого нестандартного: виниловые наклейки на iPhone, зонтики, пазл и декоративные наклейки. Разумеется, с картинами из собрания ИРРИ. Самый стильный вариант – значок в виде изящного самолета с картины Георгия Нисского, недавняя выставка которого стала одной из главных удач музея. Подойдет для подарка не только любителю искусства.

Вторник – воскресенье с 11:00 до 20:00

Касса закрывается в 19:30, кафе и сувенирная лавка – в 19:45

Четверг с 12:00 до 21:00

Касса закрывается в 20:30, кафе и сувенирная лавка – в 20:45

Выходной день – понедельник

Дербеневская улица, 7, строение 31

Музей Москвы

Столица и только – главная тема музея (нужно же оправдывать название). В основном продают книги, хит продаж – роман-путеводитель по Москве ХХ века "История старой квартиры". Из современного – настольная игра "Открой Москву!", картины с видами столицы и авторские платки. Вот куда надо приводить иностранцев для покупки магнитов с видами Москвы – здесь они выглядят действительно стильно и оригинально.

Вторник, среда с 10:00 до 20:00

Четверг с 11:00 до 21:00

Пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 20:00

Зубовский бульвар, 2

Музей Михаила Булгакова

Одноименный музей русского писателя посвятил всю линейку сувениров цитатам из произведений классика, в основном из романа "Мастер и Маргарита". Здесь очень много магнитов, но классных всего несколько, один из них с фразой кота Бегемота "Не шалю, не трогаю, примус починяю", а другой с репликой Воланда "Свежесть бывает только одна – первая, она же последняя". Ну и, конечно, открытки с портретами Булгакова, куда же без них.

Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 12:00 до 19:00

Четверг с 14:00 до 21:00

Понедельник – выходной

ул. Большая Садовая, 10, 6-й подъезд, квартира 50

Музей Марины Цветаевой

Поклонникам поэтессы посвящается. Здесь не найдете сувениров с цитатами из любимых стихотворений, зато вам точно понравится мерч с образом Цветаевой, в тренде ее узнаваемое каре (видишь его и понимаешь – это она). По ассортименту все тоже – очень много магнитов, значков и блокнотов. Цветов минимум: преобладают желтый, белый и черный. В общем, очень стильно и в духе Серебряного века.

Борисоглебский переулок, 6, строение 1

Со вторника по воскресенье с 12:00 до 19:00

Понедельник – выходной