Полный рейв: где потанцевать в Москве в выходные

Виктор Майклсон, 63-летний москвич, по паспорту – канадец, по роду занятий – маркетолог и лидер движения slow-food в России. А еще Виктор знает все о столичной ночной жизни и не пропускает ни одного рейва. Мы попросили его рассказать о том, что привело его на танцпол, эйджизме и главных событиях тусовочной Москвы.

Фото: личный архив Виктора Майклсона

Не знаю, общаетесь ли вы с незнакомыми людьми на рейвах? Не очень это люблю: шумно, приходится кричать на ухо… да и вообще – не за этим мы туда ходим. Ко мне же постоянно подходят молодые ребята с одним и тем же вопросом: "Сколько Вам (или "тебе" ) лет?" Честно отвечаю: 63. Реакция обычная: "Вот это да! Я бы тоже хотел в твоем возрасте так…" Столь сильно чувствовавшийся в 90-е и нулевые эйджизм ушел в прошлое, и часто можно увидеть два, а то и три поколения на одной площадке. В этом плане москвичи вполне в русле глобальных тенденций.

Недавно был уже просто анекдотичный случай: я ехал домой из клуба на такси, время было начало шестого, уже светало. Такси остановил полицейский, о чем-то вполне дружелюбно поговорил с водителем, заглянул в салон, увидел меня и спросил: "А я могу Вам вопрос задать?" (Я подумал, что сейчас проверят документы, увидят, что паспорт канадский, начнут выяснять, не принимал ли чего, – в связи с декриминализацией марихуаны в Канаде часто норовят устроить проверку). Я ответил: "Да, пожалуйста… только я очень хочу домой!" – "Вы откуда едете?" – "Из "Газгольдера". Реакция полицейского была неожиданной: "Офигенно! Вы офигенный (ну, я смягчил из цензурных соображений) – в 63 в "Газгольдере" до пяти утра! Респект!" Хотел было я попросить у него охранную грамоту от МВД ввиду моей офигенности, но водитель уже тронул машину…

Но почему именно техно? Почему эйфорию и мощный жизненный импульс я получаю именно от электронной музыки? Почему рок-н-ролл, на котором я вырос, больше не дает такого: на рок-концерте я начинаю скучать после трех-четырех песен? Я честно пытался найти этому объяснение. Друзья говорили: "Витя, ты просто любишь быть модным, вот и потянуло тебя на техно".

Нет, это не сознательный слом барьеров, не желание, "задрав штаны бежать за комсомолом", – я просто люблю электронную музыку и энергетику рейва, танцпола, если хотите. Хотя есть стереотипы, которые я сломал для себя: на рейвах я не пью, как раньше на дискотеках, мне не нужны стимуляторы и "расслабители".



Лучшее объяснение мне подкинула Ксения, московский архитектор, которую я встречаю на тусовках очень часто – у нас схожие вкусы. Как-то под утро, когда ноги уже отказывались двигаться, а уходить не хотелось, мы сидели рядом на драном диване чилаута и вели светскую беседу. Я спросил Ксению: "Как ты думаешь, почему мы ходим сюда, а не скажем…?" Она мгновенно ответила: "Ну Витя, это же всем известно, это 140 би-пи-эм". Что такое bpm, я знал, и тут же понял эту очень простую логику. Бит или ритм электронной музыки – техно, хауса и их разновидностей – варьируется от 120 до 160 bpm (ударов в минуту), что совпадает с ритмом человеческого сердца во время пробежки. То есть, танцуя под электронику, мы практически "бежим от инфаркта". Я стал проверять. Приложение про здоровье на моем смартфоне подтверждало: ночь в клубе – это 10 километров ходьбы или бега...

Думаю, все это из серии "английские ученые доказали", но меня такое объяснение греет. Так что давайте считать, что этот текст о здоровье – физическом и душевном, а не о злостном прожигании жизни. И теперь можно плавно перейти к рекомендациям: куда направиться тусить в ближайшее время.

Фото: личный архив Виктора Майклсона

В пятницу центральным событием московской сцены станет, пожалуй, Epizode Flashback в клубе "Бессонница" на "Красном Октябре". За пульт встанут артисты, участвовавшие в фестивале "Эпизод" – уже третьем по счету техно-марафоне, закончившемся ровно месяц назад на вьетнамском острове Фу Кок. Там я непременно буду: "Эпизод" – одно из ярчайших впечатлений этой зимы! О самом фестивале я расскажу отдельно в одной из следующих колонок.

Ну и всегда есть альтернатива – "Экипаж" в Poison House, новом клубе в районе метро "Улица 1905 года". Описание амбициозное, в записавшихся – много друзей, так что не исключено, что я заеду и туда.

В субботу, 9 февраля, рекомендую заглянуть в Дом Культур на Сретенке. В какой-то ДК – это наследник Солянки (даже что-то из оборудования Солянки перекочевало туда). Дикое название вечеринки – "Изъян" – и описание (словно написанное художником-концептуалистом) не должны пугать: место душевное, очень симпатичная публика и, что немаловажно, бесплатный (пока не раскрутились) вход. Там-то мы обязательно встретимся!

Следующий уикенд по сложившейся американской традиции весь посвящен любви: клубные промоутеры стараются не отставать.

Статусная "Бессонница" 15 февраля предоставила свою террасу промогруппе Highway Event. Здесь будет качественная танцевальная музыка от проверенных московских диджеев. Сюда можно прийти в вечерних нарядах после романтического ужина в ресторане. Вечеринка так и называется: Valentine's day at Bessonniza terrace. Билеты на входе – 1200 рублей, но можно купить на сайте группы заранее – это дешевле.

15-го же в "Газгольдере" рулит одна из моих любимейших промогрупп – Applique. Программа рассчитана на добрых 12 часов, в ней много задушевной музыки разных жанров: хаус, техно, диско и даже цыганщина. Билеты на входе – 1000-1500 рублей (обязательно буду).

Но это еще не все! В набирающем мощь клубе Pluton, концептуально контркультурном по своим программам, пройдет вечеринка Routine x 5ACES, где таланты молодых художников и музыкантов раскроются для молодой публики. Не советую приходить туда в вечерних туфлях: контркультурные мероприятия тоже имеют свой дресс-код – контркультурный, очевидно! Ну и вход – по 500-700 рублей!

16-го, в субботу, только одна вечеринка привлекла внимание (снова в "Газгольдере") – легендарный Ten Walls live. Здесь, помимо музыки, можно будет насладиться световым шоу – "Газгольдер" знаменит видео оформлением своих вечеринок. Билеты на входе – 1500 рублей. Публика ожидается "взрослая" – 21+. Очень хочу пойти, но будут ли силы? Придется себя заставлять!

До встречи на танцполе!

Виктор Майклсон