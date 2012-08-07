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Культура

07 августа 2012, 16:24

Худруком театра имени Гоголя назначен Кирилл Серебренников

культура назначения семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

На должность руководителя Московского драматического театра имени Гоголя, которую в течение 25 лет занимал Сергей Яшин, назначен Кирилл Серебренников. Обязанности директора будет исполнять Алексей Малобродский, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, контракты с Серебренниковым и Малобродским заключены на 3 года и вступают в силу с 7 августа.

Кирилл Серебренников начинал свою режиссерскую карьеру в Ростове-на-Дону. Первой его работой на столичной сцене стал спектакль "Пластилин" по пьесе Василия Сигарева.

Известны режиссерские работы Серебренникова в Мариинском и Большом театрах.

Кроме того, он получил признание в качестве кинорежиссера. Широкую известность получили такие его фильмы, как "Изображая жертву" и "Юрьев день". С 2008 года Серебренников руководит курсом в школе-студии МХАТ.

Кирилл Серебренников является лауреатом Национальной премии в области телевидения, а также победителем конкурсных программ кинофестиваля "Кинотавр" и Римского международного кинофестиваля.

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