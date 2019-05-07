Шнур ответит за все в Театре мюзикла

13 мая в рамках серии встреч "Михаил Швыдкой приглашает" на сцену Московского театра мюзикла выйдет один из самых ярких представителей российской рок-сцены Сергей Шнуров. Бессменный лидер группировки "Ленинград", поэт и музыкант, актер и телеведущий будет разговаривать "за жизнь" с художественным руководителем театра и честно отвечать на вопросы зрителей.

Фото: Иван Мудров/предоставлено организаторами

Беседа бывшего министра культуры и еnfant terrible художественной жизни обещает быть интересной. Шнур расскажет обо всем – сколько еще лет жизни он отпускает своему легендарному ансамблю, почему так часто меняет бэк-вокалисток, как он относится к жанру мюзикла в частности и музыкальному театру вообще, о своих личных границах на сцене и в общественном пространстве, переходе из инстаграма в телеграм и о том, зачем ему Первый канал и шоу "Голос".

Перед встречей с фронтменом "Ленинграда" в социальных сетях Театра мюзикла (/teamuz) пройдет конкурс на лучший вопрос Сергею Шнурову. Его автор сможет лично задать вопрос музыканту, а также получит специальный приз от театра.

Не обойдется без сюрпризов: по крайней мере, несколько своих последних стихотворений на встрече со зрителями Сергей Шнуров непременно прочитает.

Билеты доступны по ссылке.