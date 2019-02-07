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Москва 24

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Культура

7 февраля, 12:34

Не мем, а правда: цигун на снегу

культура город weekend

После снегопадов в Москве в интернете появились забавные картинки и видеоролики, на которых настоящие фанаты йоги выполняют комплекс упражнений "Приветствие Солнцу" зимой на свежем воздухе: первый поклон светилу и голова в сугробе.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Оказалось, что любители гимнастики на снегу действительно существуют – каждое воскресенье в Саду им. Баумана проходят бесплатные уличные занятия по цигуну. Если вы не в курсе, это одна из древнейших оздоровительных методик. Ее общий принцип – усиление потока внутренней жизненной энергии Ци с помощью упражнений для тренировки дыхания в разных положениях тела и в состоянии покоя. Сходили на занятия, поговорили с его организатором, а заодно узнали мнения врача и йога.

Мария Урнова, менеджер по культурно-массовому досугу Сада имени Баумана:

Цигун – дыхательная гимнастика, для проведения занятий не нужно никакого специального оборудования, а посетителям – предварительной подготовки. Занятия длятся час и включают пять комплексов упражнений, но физическая нагрузка минимальная, основной акцент на дыхании и концентрации. Так что зимняя одежда не мешает. Встречи проходят на открытой веранде с крышей, поэтому осадки не страшны. В среднем приходит от пяти до 10 человек в возрасте 25+, старшее поколение тоже посещает занятия.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Михаил Гончаров, врач-нейрохирург:

Заниматься цигуном на морозе не стоит ни детям, ни взрослым. Это не очень полезно. Цигун – китайское изобретение. И это не просто тренировка дыхания, а даосская психопрактика. Любые национальные техники хороши исключительно для национальной популяции. Все эти "альтернативные практики" – от гомеопатии до цигуна и рейки имеют четкий вектор: исполнение на протяжении какого-то времени "плясок с бубном" с выжидательным статусом – кому-то становится лучше (просто так, само по себе), и они становятся адептами метода. Бегают и трубят направо и налево. А кому-то не помогает или становится хуже, но они молчат из-за стеснительности или по другим причинам.

Виктор Майклсон, 15 лет занимается йогой:

К цигуну на улице зимой нельзя относиться серьезно. Первоначально цигун, также как и йога, подразумевает минимум одежды и занятия в теплом климате, даже в жару, когда тело расслаблено и связки наиболее гибкие. Заниматься йогой в лыжном костюме, утопая по колено в снегу, – это как рыбачить в городском фонтане. Абсолютный нонсенс. С другой стороны, есть много людей, которые постоянно придумывают для себя что-то новое, чтобы похвастаться перед друзьями или выложить в Instagram. Я бы к этому относился со снисходительным одобрением в формате "чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало".

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