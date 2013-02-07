В конце мая москвичам покажут все премьеры театрального сезона

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В последние две недели мая москвичи смогут просмотреть все театральные премьеры сезона. Для удобства горожан спектакли будут начинаться в 8 часов вечера. Об этом в интервью радиостанции "Москва FM" рассказала заместитель руководителя департамента культуры Москвы Евгения Шерменева.

"В конце мая, в течение двух недель все наши московские театры сыграют премьеры, которые были сделаны в этом сезоне. Все спектакли начнутся как раз в 8 часов вечера. Это будет уже второй подобный фестиваль. Первый прошел в прошлом году", - сообщила Шерменева.

Любить театр москвичей научат с детства. В гости к школьникам будут приходить театральные труппы. Эксперимент стартовал в прошлом году и признан удачным. По словам Шерменевой, выход в школы с театральными проектами необходим, потому что детям надо показывать, что театр это интересно.

"В прошлом году театр "Doc" начал рассказывать школьникам с помощью театрального языка произведения классической литературы. Дети не хотят с ними расставаться. Этот проект продолжится и в этом году", - считает Шерменева.

Перемены к лучшему грядут и для тех театров, у которых нет своей площадки в Москве. Интересные публике театральные коллективы смогут влиться в другие театры. По примеру обновленного "Гоголь-центра".

"Очень достойные театры, которые доказали свою творческую состоятельность, но не имеют своего места в Москве и арендуют площадки, они смогут влиться в какие то другие коллективы", - отметила Шерменева.

Напомним, на базе театра имени Гоголя открылась новая площадка "Гоголь-центр". Сохранилась старая труппа актеров, но на площадке также смогут играть еще три творческих коллектива.