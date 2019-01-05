Выставки в независимых арт-пространствах: идеи для каникулярных выходов

Если вы знаете Пушкинский музей как свои пять пальцев и уже были на выставке Фриды Кало в Манеже, присмотритесь к другим арт-пространствам. Может быть, найдете для себя что-нибудь интересное.

Центр творческих индустрий "Фабрика"

Выставка "Понятия" Дарьи Кротовой

"Фабрика" – культурный центр с высокой концентрацией некоммерческого творчества: независимых театров, галерей и резиденций художников. Выставки современного искусства на "Фабрике" тоже проходят, причем довольно часто. Сейчас здесь показывают работы Дарьи Кротовой. Художница создает скульптуры из бумаги, пытаясь по-новому посмотреть на этот материал в цифровую эпоху и вернуть ему популярность хотя бы в стенах арт-пространства. Советуем всем, кто любит бумажные предметы (в этом числе и печатные книги) в век девайсов.

До 20 января

Переведеновский переулок, 18

"Винзавод": галереи Totibadze и "11.12"

Первый московский арт-кластер, кажется, знают все. Кроме галерей-"старожилов" вроде XL, pop/off/art, Vladey space здесь постоянно появляются новые резиденты, и практически постоянно идет с десяток выставок современных художников. Если соберетесь на Винзавод в новогодние праздники, обращаем внимание на две из них. В галерее Totibadze – традиционная экспозиция "Подарки к Рождеству". Уже который год ее основатель собирает в одном пространстве работы известных художников. В этом году это Ольга и Александр Флоренские, Дюдя Сарабьянов, Сергей Зуев, Таня Сергеева, Юлия Картошкина и, разумеется, клан Тотибадзе. Все картины продаются. После покупки не обязательно ждать окончания выставки, работу сразу можно унести домой, так что возьмите на заметку: в последние дни на выставке делать нечего, все самые крутые экспонаты разберут.

В галерее "11.12" – видеоарт "Протей Темен. Uncertain Praxis", где исследуется взаимодействие частиц во времени и пространстве. Это уже вторая подобная экспозиция, в первую вошло 123 работы. Сегодня, помимо видеоарта, на выставке есть поп-ап лаборатория.

Обе выставки до 15 января

Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1, стр. 6, ЦСИ "Винзавод"

Фонд культуры "Екатерина"

Выставка "Прорыв"

Самое важное, что надо знать об экспозиции – она проходит в рамках проекта "Такеда. Боль и воля" в поддержку развития паллиативной помощи и новых медицинских технологий. Идея выставки – рассказать, как новые технологии влияют на жизнь и почему искусство – это на самом деле терапия, которая способна поддержать смертельно больных пациентов. Представлены работы современных художников: Сергея Мироненко, Виктории Киридон, Аристарха Чернышева, Дмитрия Каварги, Алексея Шульгина. К посещению всем, кого волнуют гуманистические проблемы современности.

До 10 января

Кузнецкий Мост, 21/5, 8 подъезд

Галерея "Сцена"

Выставка "Антон Кушаев. Ты, только после"

Сначала об арт-пространстве: "Сцена" – галерея Анастасии Шавлоховой (многолетнего куратора "Винзавода" и независимых проектов), открывшаяся в культурном пространстве "Рихтер" всего несколько месяцев назад. К слову, "Рихтер" тоже стартовал недавно – в сентябре этого года.

Открывалась "Сцена" выставкой Олега Кулика, а сейчас здесь показывают картины Антона Кушаева, заявившего о себе на винзаводовском же проекте поддержки молодых художников "Старт". Идея выставки проста: рассказать о человеке, не рисуя его портреты. Художник реализует ее с помощью инсталляций, картин, живопись по латуни и керамики, где главные герои – стулья и собаки. Замысел автора удался: портрет человека в итоге складывается.

До 27 января

Пятницкая, 42

"Перелетный кабак"

Выставка Ирины Кориной "Огого"

Фото: facebook.com/Перелётный кабак

Еще одно крутое арт-пространство – "Перелетный кабак", среди основателей которого известный московский куратор и галерист Максим Боксер. Место вполне гармонично сочетает в себе бар и галерею. Сейчас здесь представлены работы одной из самых успешных художниц Ирины Кориной, которая любит миксовать архитектурные элементы, городскую среду и театральные инсталляции. "Огого" – очень игривое (посмотрите на цвета) пространство для вымышленного священнодействия, куда приходят поделиться обидами, чаяниями и мечтами. Обязательно к посещению для всех, кто любит жанр ретабло и хочет совместить приятное (бокальчик-другой) с полезным (современным искусством).

до 10 января

Мансуровский переулок, 10

Галерея Iragui

Выставка Кристы Мельдер "Заметки о присутствии"

Совместный проект московской галереи Iragui с таллинской Temnikova & Kasela в честь столетия Эстонской республики. Фотохудожница Криста Мельдер в своих проектах исследует то, как пространство влияет на восприятие окружающего мира. Большое влияние на нее оказало путешествие по Японии, так что результат получается и поэтичным, и просто красивым. Чаще всего Мельдер создает работы для того места, где они будут выставляться, ведь пространство – главный экспонат на выставке. Советуем всем, кто считает, что окружение формирует человека.

До 11 февраля

Малая Полянка, 7/5

Музей Вадима Сидура

Выставка Кирилла Савченкова Ch(K)ris(tin). Close Air Support

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Музей Вадима Сидура – одна из площадок ММОМА (Московского музея современного искусства). Сегодня в мономузее проходит выставка Кирилла Савченкова – художника и по совместительству преподавателя школы фотографии и мультимедиа им. Родченко. Автор вписывает в существующее арт-пространство аудиовизуальные инсталляции и новые скульптурные композиции. На выставке рассказываются три истории: о советском скульпторе Сидуре, британском художнике Генри Муре и американском офицере-трансгендере Кристине Бек (женщине!). Кирилл Савченков пытается говорить со зрителем обо всем и сразу: стрессе, предельном человеческом опыте, самоопределении, культуре, политике и технологиях. Советуем всем, кто задумывается о природе мироздания.

До 27 января

Новогиреевская, 37А

Галерея Ruarts

Выставка "Нобуеси Араки. Чудовищный рай"

Знакомьтесь, один из самых провокационных и дерзких японских фотографов – Нобуёси Араки. Он прославился своей неоднозначностью: на его работах умирающие люди, разрушенные здания, обнаженные женщины, букеты и пейзажи Токио. Идея выставки в размышлениях об опасности и соблазне, боли и блаженстве, смерти и жизни. Приходите, если давно не раздумывали ни о чем подобном.

До 2 февраля

1-й Зачатьевский переулок, 10

Ксения Сергиенко