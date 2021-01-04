Настольные игры, которые долго не надоедают

Впереди длинные выходные, а так как ходить особенно некуда, коротать вечера придется дома. Смотреть по кругу новогодние комедии рано или поздно надоест, поэтому настанет время расчехлить настольные игры. Мы выбрали для вас настолки, в которые хочется играть снова и снова, даже если вы уже разобрались и научились обыгрывать всех домочадцев.



"Зомби в доме"

Наименее кровавая из существующих игра про зомби, в которую можно играть с детьми. Автор изначально сделал ее для своего сына, и тому очень понравилось.

Итак, вы попадаете в жуткий дом в лесу, который кишит зомби, и их всех нужно поубивать, а потом смыться оттуда. В доме, помимо всяких тварей, есть всякие полезные штуки: аптечка, канистра с бензином, оружие и прочее. Каждому игроку достается персонаж со своими преимуществами и слабостями. Например, если вы полицейский, то искать оружие вам не надо – оно у вас уже есть.

В процессе игры все по очереди открывают карточки, на которых могут быть зомби, полезные бонусы или, наоборот, какие-нибудь неприятности, этим игра немного напоминает "Манчкин". С одним важным нюансом: тот, кого съели зомби, не умирает, а сам становится зомби и теперь играет на их стороне!

"Эволюция"

Умная игра про естественный отбор, в которой предстоит развивать разные виды животных. Грубо говоря, это стратегия, только улучшать и прокачивать придется не фантастических персонажей, а реально существующих животных. Каждому достается по несколько зверюшек, о которых предстоит позаботиться.

Для начала их нужно защитить, чтобы никто их не съел, а потом прокачать мощь и силу, чтобы нападать уже на других. Например, если вам изначально достался маленький грызун, у которого изначально немного шансов выжить, можно сделать его неприметным, и тогда его не сожрут хищники, которые плохо видят.

В борьбе против самых опасных хищников можно объединяться. Например, если всю фауну загубил какой-нибудь хищный саблезубый (потому что хорошо прокачанный) медведь, можно на общем совете решить, что все, кроме медведя, теперь водоплавающие, а медведь пусть на суше разбирается сам. Вариантов для альтернативного развития эволюции бесконечное множество, и именно это в игре как раз самое интересное!

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Имаджинариум"

Сама игра довольно известная, но главное ее преимущество в том, что постоянно появляются новые колоды. Нарисованы они, кстати, очень талантливыми иллюстраторами, и рассматривать эти картинки – отдельный кайф.

Задача игроков – придумывать свои ассоциации к картинкам и угадывать чужие. Вы выбираете картинку из своей колоды и озвучиваете свою ассоциацию с ней. Затем каждый игрок выбирает из своей колоды картинку, которая, как ему кажется, иллюстрирует эту ассоциацию. Задача максимум – придумать сложную ассоциацию, чтобы мнения разделились, высший пилотаж – чтобы догадались все, кроме кого-то одного.

"Находка для шпиона"

Похожа на "Мафию", но сложнее и интереснее. Один игрок – шпион, остальные – порядочные граждане, задача первого – выяснить, где он находится, а остальных, соответственно, – вычислить шпиона. Всего в игре 30 локаций, среди которых ресторан, больница, орбитальная станция или войско крестоносцев. Действующая локация известна всем, кроме шпиона.

Игра проходит в режиме вопросов и ответов, шпион может спрашивать: "Подают ли тут стейки с кровью?" – возможно, мы в ресторане. Но главное – не спалиться перед остальными. Блеф, интриги, подозревать всех и гнать невиновных – вот о чем эта игра, если коротко.

"Виноделие"

Мощная, очень красивая и в меру сложная экономическая стратегия для желающих разобраться в винодельческом бизнесе.

Каждому игроку в начале выдается маленькая винодельня в Тоскане, три поля, дробилка, погреб и парочка рабочих. Задача – сначала вырастить виноград, а потом сделать из него вино. Придется учитывать сезон, разобраться в сортах и хорошо следить за работниками и случайными прохожими (их тоже можно заставить работать на лозе и сказать, что это агротуризм).

Есть два набора карточек: для новичков (с подсказками) и для продвинутых (без). Впрочем, к концу игры у каждого будет минимум ценных знаний о том, какое вино делают из разного винограда, когда собирать урожай и почему из виноградников не прогоняют туристов.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Билет на поезд"

Стратегическая, долгая и интересная игра про конкуренцию разных железнодорожных компаний. У каждой – набор вагончиков определенного цвета и карта маршрутов, которые можно построить. Задача – строить маршруты для своих поездов (чем длиннее, тем больше "денег" они принесут).

Конкуренция жесткая, так что придется рушить планы конкурентов и прокладывать свои маршруты на их пути. Нелогичность маршрутов из Лиссабона в Мадрид в объезд через Польшу и Венгрию – это не проблема! Главное, чтобы никто из конкурентов не раскусил, где вы собираетесь строить железную дорогу, и не проложил свои шпалы и рельсы на пути.