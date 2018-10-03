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Культура

3 октября, 18:04

Cirque du Soleil представит в России шоу по мотивам фильма "Аватар"

культура

Российская премьера шоу Cirque du Soleil по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 19 апреля по 12 мая 2019 года.

Фото: Cirque du Soleil/Kym Barrett

Шоу "Торук – Первый полет" в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона перенесет зрителей в мир Пандоры и расскажет древнюю легенду народа На’ви.

Cirque du Soleil привнес свой фирменный стиль в воображаемый мир Кэмерона. Действие шоу происходит на Пандоре за три тысячи лет до событий, которые легли в основу сюжета фильма "Аватар".

"Торук – Первый полет" создавался командой из 13 человек под творческим руководством Ги Лалиберте (наставника) и Жана-Франсуа Бушара (творческого наставника) со стороны Cirque du Soleil, а также Джеймса Кэмерона, Джона Ландау, Кэти Франклин и Ричи Бейнхэма со стороны Lightstorm Entertainment.

Шоу "Торук – Первый полет" – это 37-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 190 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах.


Где: ДС "Лужники"

Когда: 19 апреля – 5 мая

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