Cirque du Soleil представит в России шоу по мотивам фильма "Аватар"

Российская премьера шоу Cirque du Soleil по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 19 апреля по 12 мая 2019 года.
Шоу "Торук – Первый полет" в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона перенесет зрителей в мир Пандоры и расскажет древнюю легенду народа На’ви.
Cirque du Soleil привнес свой фирменный стиль в воображаемый мир Кэмерона. Действие шоу происходит на Пандоре за три тысячи лет до событий, которые легли в основу сюжета фильма "Аватар".
"Торук – Первый полет" создавался командой из 13 человек под творческим руководством Ги Лалиберте (наставника) и Жана-Франсуа Бушара (творческого наставника) со стороны Cirque du Soleil, а также Джеймса Кэмерона, Джона Ландау, Кэти Франклин и Ричи Бейнхэма со стороны Lightstorm Entertainment.
Где: ДС "Лужники"
Когда: 19 апреля – 5 мая