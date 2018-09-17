"Человек из рыбы", "Море. Сосны" и возвращение "Идиотов". Семь главных спектаклей сентября

Премьера в "Практике", спектакль по киноповести Михаила Угарова, возвращение "Идиотов" и "Чайка" от трех режиссеров – редакция портала Москва 24 собрала семь лучших спектаклей месяца.

"Человек из рыбы"



МХТ имени Чехова



Юрий Бутусов, один из лидеров отечественной режиссуры, довольно редко обращается к современной драматургии. Но для новой постановки в МХТ имени Чехова он выбрал пьесу нашей современницы Аси Волошиной.

По словам автора, пьеса была создана во многом под впечатлением от спектакля Юрия Бутусова "Бег", от образа снега на Караванной, по которому тоскуют булгаковские герои, – "великого образа любви к родине, от которой уже ничего не осталось, кроме нашей тоски и любви".

Когда: 2, 3, 7, 23 сентября

"Идиоты"

"Гоголь-центр"



Спектакль Кирилла Серебренникова "Идиоты" по мотивам одноименного фильма Ларса фон Триера спустя два года возвращается на сцену "Гоголь-центра". Новое время, новые обстоятельства, новая редакция (драматург все тот же – Валерий Печейкин).

В акциях героев спектакля, которые ищут своих внутренних "идиотов", находят отражение громкие события и темы российской жизни последних лет. "Идиоты" встречаются с журналистами, бизнесменами и простыми людьми из уличной толпы, но у всех их поведение вызывает одинаковый шок.

Когда: 7, 8, 9 сентября

"Море. Сосны"

Центр имени Мейерхольда



"Море. Сосны" – киноповесть Михаила Угарова, написанная в 2009 году. Это история о роковой любви, которая не признается, что она и есть "та самая".



"Михаил Юрьевич мечтал снять кино по этому сценарию, вел переговоры, но не сложилось. Для меня эта вещь моего учителя, Михаила Угарова, самая близкая, возможно потому, что я помню, как он писал ее, как менял названия", – рассказала режиссер Саша Денисова.

В спектакле "Море. Сосны" соединится и кино, и театр, и проза. И море, и сосны, и "театр, в котором не играют" – фирменная угаровская читка с ремарками. Для этого на сцену выйдут старые доковцы, ученики, и разбираясь с ироничным, поэтичным, нежным угаровским текстом, станут рассказчиками, античным хором, судьбой.

Когда: 9, 11 сентября

"Чайка"

Электротеатр Станиславский



Три режиссера ставят одну пьесу Чехова – ту самую, сюжет которой связан с судьбой молодого художника. Юрий Муравицкий, Кирилл Вытоптов и Юрий Квятковский – режиссеры разных школ, но одного поколения – сочиняют каждый свою "Чайку" с артистами Электротеатра.

У Юрия Муравицкого – фэшн-шоу, где каждый из героев носит свои реплики, как платье. У Юрия Квятковского – актерская импровизация, в которой произносимый текст носит незапрограммированный характер, а длительность сцен зависит от личного желания артиста. В версии Кирилла Вытоптова персонажи пьесы встречают своих сегодняшних двойников – героев поп-культуры XX века, и происходит это в ночном баре.

Когда: 11, 12 сентября

"Утопия"

Театр Наций



После спектакля "Дыхание", многократно номинированного на "Золотую маску" и получившего награду за сценографию Ксении Перетрухиной, режиссер Марат Гацалов вновь работает в Театре Наций.

Герои его спектакля – незамысловатые жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только "Утопия" – старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг понадобилось возродить некому бизнесмену из Москвы, да чтобы "Утопия" была прежней, точно такой, как в 1990-е: с плохим пивом и вырви глаз интерьером.

Изменились ли мы с 1990-х, возможно ли сегодня вернуться назад – такими вопросами задаются создатели спектакля. В основе постановки лежит новая пьеса Михаила Дурненкова – одного из лучших современных драматургов.

Когда: 17, 18 сентября

"Человек из Подольска. Сережа очень тупой"

Театр "Практика"



Это парадоксальная история о современном человеке – городском жителе и его отношениях с миром. Спектакль режиссера Марины Брусникиной и художника Саввы Савельева по двум пьесам Дмитрия Данилова сделан на перекрестье театра и современного искусства – уже на подходе к "Практике" зритель оказывается в пространстве инсталляции, где становится одновременно и наблюдателем и объектом наблюдения. Здесь у каждого есть возможность посмотреть свой отдельный спектакль: обе пьесы будут идти одновременно, параллельно на двух сценах, а порядок просмотра повлияет на восприятие

Когда: 21, 22 сентября

"Три Сестры"

Студия театрального искусства

В конце прошлого театрального сезона Сергей Женовач представил свою версию "Трех сестер" в его родной "Студии театрального искусства". Режиссер, который всегда бережно относится к классике, решил предупредить зрителя сразу: пьеса будет слегка изменена. И сопроводил постановку ремаркой: "сценическая редакция театра". Объяснил он это очень просто: у Чехова подтекст куда важнее текста.

Художник Александр Боровский предложил оригинальное сценическое решение: на авансцене – роща, а герои "Трех сестер" мечутся в клетке из тридцати трех берез.

"Эта пьеса, может быть, самая жесткая и трагичная история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине: "он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…" Так можно сказать обо всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать", – рассказал режиссер.

Когда: 7, 15, 23 сентября