При реконструкции в Бахрушинском музее нашли уникальные скульптуры XIX века

Фото: wikipedia.org/NVO

В Бахрушинском музее во время реконструкции нашли бюсты известных театральных деятелей конца XIX - начала XX века, сообщает в среду, 3 сентября, пресс-служба музея.

Бюсты были замурованы в подлестничном пространстве Шаляпинского зала музея. При жизни Алексея Бахрушина это помещение служило экспозиционным залом и хранилищем для его коллекции. Позднее его переоборудовали в выставочный зал, где расположилась экспозиция, посвященная Федору Шаляпину.

В музее не хватало помещений, и часть скульптур большого формата перенесли под историческую "лестницу Сальвини", рассказали в пресс-службе. При монтаже экспозиции скульптуры закрыли деревянными панелям, и их никто не видел 44 года.

Во время реставрации в комнате обнаружили 13 бюстов. Среди них скульптурный портрет Михаила Щепкина работы Владимира Бровского 1893 года, скульптурные портреты актрисы Мельниковой-Самойловой, композитора Антона Рубинштейна, актера Томмазо Сальвини и другие.



Музей был основан в 1894 году известным русским купцом, меценатом и благотворителем Алексеем Бахрушиным. Он находится в усадебном доме Бахрушина в Замоскворечье. Здесь бывали Шаляпин, Собинов, Станиславский, Немирович-Данченко и многие другие знаменитые театральные деятели.

Сейчас в коллекции музея более полутора миллионов экспонатов. Там хранятся архивы и рукописи выдающихся деятелей российского и мирового театра. Кроме того, в экспозиции и коллекции учреждения эскизы костюмов и декораций, живописные, графические и скульптурные портреты актеров и режиссеров, театральные костюмы. В 2008 году в музее открылся отдел детских и кукольных театров.

