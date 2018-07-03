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Культура

03 июля 2018, 19:40

Сад "Эрмитаж" снова примет летний фестиваль "БеспринцЫпные чтения"

культура фестивали

25 июля сад "Эрмитаж" в третий раз примет один из самых ярких и харизматичных литературных фестивалей Москвы, который объединил писателей и артистов на одной сцене.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Актуальную российскую прозу прочитают актеры театра и кино. Традиционно ряд произведений прочтут и сами авторы. В этом году в фестивале примут участие Константин Хабенский, Максим Матвеев, Полина Максимова, Катерина Шпица, писатели Александр Цыпкин, Александр Снегирев, Александр Маленков и Вася Аккерман.

Также прозвучит проза Саши Филипенко, Наринэ Абгарян, Александра Боровского и Евгения Чеширко. Состав участников постоянно дополняется – уже очевидно, что фестиваль 2018 года станет самым масштабным в истории чтений.

Мероприятие будет проходить на двух площадках сада "Эрмитаж":

Зона "Зеленая терраса" (теневая часть сада). Table talk, импровизированное интервьюирование друг друга. Участвуют Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев, Марина Кацуба и Вася Аккерман.

Вход на этот своеобразный баттл свободный. 16:00-19:00, 18+

Историческая сцена (сцена "Ракушка"). В 19:00-22:00 пройдут "БеспринцЫпные чтения" с участием авторов проекта Александров Снегирева, Маленкова и Цыпкина и старейшими резидентами: Катериной Шпицей, Максимом Матвеевым и Константином Хабенским.

Кроме этого, Александр Маленков в тандеме с Сергеем Буруновым покажет отрывок из нового проекта "Маленькие люди". Актеры прочтут рассказы Саши Филипенко, Евгения Чеширко и Наринэ Абгарян.

А фестиваль откроет Полина Максимова с Васей Аккерманом в творческом дуэте "Стихи на двоих", поэтическое направление так же дополнит поэтесса из Петербурга Марина Кацуба.

Для того, чтобы получить места в партере необходимо будет купить билет, ну а желающие послушать рассказы, сидя на траве парка, могут сделать это без всяких инвестиций. 18+

"Летний фестиваль – наш любимый проект, потому что с него, по сути, и начались наши фестивальные истории с участием большого количества артистов и писателей. Москва, лето, свежий воздух – что еще надо для идеальных "БеспринцЫпных чтений"! И потом сразу в отпуск. Так что мы собираемся как следует пошуметь! Приходите!" – говорит Александр Цыпкин.

"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.

Проект придумал писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. Они пригласили к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата "Русского Букера" Александра Снегирева. За два года прошло более 100 чтений в десяти странах мира. Со сцены звучали произведения трех писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов. В проекте принимают участие ведущие российские актеры.

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