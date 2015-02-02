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Культура

02 февраля 2015, 05:48

В Перовском парке пройдут дни зимних видов спорта

культура соревнования мастер-классы перовский парк семейная и молодёжная политика мероприятие

Фото: perovskiy-park.ru

7 и 8 февраля в Перовском парке пройдет спортивно-досуговое мероприятие "Спорт Weekend", посвященное Дню зимних видов спорта, сообщает пресс-центр столичного департамента культуры.

Зрителей ожидает два увлекательных дня в компании профессионалов в области фигурного катания и хоккея.

Гости парка смогут принять участие в мастер-классах по хоккею и фигурному катанию, а также посмотреть показательные выступления спортсменов.

Самые активные участники праздника получат памятные призы, а самые смелые смогут попробовать свои силы в спортивных соревнованиях. Вечерами разбавлять атмосферу спорта будет популярный столичный ди-джей.

Также все желающие гости парка смогут сделать себе памятные фото в установленных фотозонах. У каждой фотозоны будет работать аниматор, который поможет всем участникам "Спорт Weekend" сделать потрясающие фотографии и организует подвижные игры для детей.

Сбор гостей 7 и 8 февраля в 11.00.

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