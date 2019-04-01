"Маятник Фуко": почему стоит сходить на фестиваль нового рэпа в Москве

Большой фестиваль нового рэпа "Маятник Фуко" пройдет в московском клубе Adrenaline Stadium в пятницу 5 апреля. На сцену в продолжение вечера поднимутся "Пошлая Молли", Markul, Obladaet, ATL, Mnogoznaal, Morgenshtern, Тима Белорусских, Bumble Beezy, OFFMi, Bollywood FM. Музыкальный критик Кристина Сарханянц – о том, что такое "Маятник Фуко" и почему на него обязательно стоит сходить.



Фото: Vkontakte / Маятник Фуко

Фестиваль нового рэпа "Маятник Фуко" впервые прошел в 2018 году в Санкт-Петербурге и стал своего рода ответом индустрии на растущий запрос слушателей на события такого формата и масштаба. "Рэп быстро развивается, появилось много компаний и лейблов, которые профессионально работают в этой области. Концертов проходит много, а фестивалей почти нет, и выглядят они, скорее, просто как набор исполнителей, сменяющих друг друга", – так тогда описывал сложившуюся ситуацию генеральный продюсер организатора фестиваля, петербургского "Радио Рекорд", Андрей Резников. Устроители "Маятника Фуко" решили создать нечто большее – концепцию, ценный для поклонников жанра бренд и мощное шоу, которое сможет заинтересовать даже далеких от рэпа слушателей.

Первый "Маятник" прошел в Петербурге в конце марта 2018-го, а второй – уже двухдневный – в августе. В тех концертах приняли участие такие звезды молодой российской рэп-сцены, как Pharaoh, Big Russian Boss, Хаски, Мальбэк и Сюзанна, Монеточка, "Пошлая Молли", Т-Fest, Boulevard Depo, Big Baby Tape, Feduk и другие.

Для многих посетителей тех шоу фестиваль стал первой возможностью увидеть сразу столько актуальных артистов вместе и лично убедиться в том, насколько важным феноменом за всего лишь год или два стал российский рэп. Ну и, конечно же, составить собственное мнение о том, что же представляет собой так называемая "новая школа" и почему по этой музыке сходят с ума сотни тысяч молодых россиян. "Честно говоря, я удивлен, что при громадном интересе к жанру запрос на профильные фестивали начал выполняться лишь год-два назад, поэтому событие калибра "Маятника Фуко" напрашивалось: успешные рэп-артисты стали гастролирующими рэп-артистами, и фестиваль – закономерное следствие этого тренда", – говорит автор сайта The-Flow.ru Владимир Завьялов.

Видео: YouTube/Radio Record

В этом году фестиваль стал еще круче: разросся на два города и собрал в лайнапе самых актуальных молодых исполнителей наступающего концертного сезона. Так, на первом московском "Маятнике" выступят скандально известные харьковские поп-рокеры "Пошлая Молли"; мастер образов и представитель объединения "Белая Чувашия" ATL; недавно выпустивший полноценный дебютный альбом автор хита "Мокрые кроссы" и правильный мальчик Тима Белорусских; выбившийся в рэп-звезды из видеоблогеров Morgenshtern; битмейкер родом из мрачной холодной Печоры и участник творческого объединения Dead Dynasty Фараона Mnogoznaal; соратник рэпера Хаски Bollywood FM, а также Markul, Obladaet, Bumble Beezy и OFFMi. С таким составом "Маятник Фуко" точно метит в то, чтобы в ближайшее время закрепиться на концертной карте России в качестве крупнейшего рэп-фестиваля. И, разумеется, войти в историю. Ведь сегодня рэп – самый модный и коммерчески успешный жанр не только в нашей стране, но и во всем мире.

Организаторы "Маятника" правильно выбрали момент, успешно оседлали волну хайпа и выжимают из него по максимуму: петербургская версия фестиваля этого года состоялась 23 марта в "Юбилейном", на шоу были проданы все билеты, его посетили более 10 тысяч человек. Московский концерт в Adrenaline Stadium явно также пройдет с аншлагом – в кассах осталось совсем немного билетов.

Видео: Vkontakte/ Маятник Фуко



Как долго продлится праздник, сказать сложно, но с уверенностью можно утверждать, что успех "Маятника Фуко" напрямую зависит от развития рэп-сцены, а значит, его будущее связано с состоянием жанра. "Думаю, что "Маятник Фуко" будет интересен не только профильной аудитории, но и людям, не очень глубоко погруженным в рэп, но интересующимся поп-культурой, – добавляет Завьялов. – Такой фестиваль – идеальная возможность воочию зафиксировать состояние жанра, увидеть десять важных рэп-артистов в одно время и одном месте, не тратить время на сольники и в то же время за один вечер удовлетворить антропологический интерес".

5 апреля в 20:00

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Билеты – 1800–3000 рублей

Кристина Сарханянц