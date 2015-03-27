Сотрудники театра Образцова - о марионеточных праздниках и людских проблемах

Ко Дню кукольника: как работает Театр кукол имени Образцова

21 марта мир отпраздновал Международный день кукольника, а 27 марта - отмечает Всемирный день театра. Для большинства знакомство и расставание с куклами произошло еще в детстве - но только не для тех, кто связан с ними профессией: актеров, режиссеров, мастеров-кукольников, тех благодаря кому, "мы верим простодушно, в то, что кукла может говорить".

В прошлом году мы побывали за кулисами Московского театра кукол, а в этот раз узнали, чем живет Театр кукол имени Сергея Образцова. Его сотрудники рассказали, как куклы стали неотъемлемой частью их жизни и почему в них порой больше человеческого, чем в самих людях.

Ирина Корчевникова

Директор Театра кукол имени Образцова, заслуженный работник культуры России



О театре

"21 марта – Международный день кукольника, а 27 марта - Международный день театра. А мы, кукольники, все-таки находимся в театре, поэтому для нас это один большой праздник. В преддверии события, 18 марта, мы передали из нашего фонда музею-заповеднику "Царское Село" ценный экспонат - кукольный театр цесаревича Алексея. Наши мастера сделали копии, которые теперь будут храниться в экспозиции музея нашего театра. Хороший повод еще раз вспомнить про театр кукол.

Недавно у нас стали проводиться экскурсии для слепоглухонемых и умственно отсталых детей. Проводит их наша актриса Ольга Беленкова. Это очень трудно, но когда есть результат – вместе с тем еще и радостно. Дети могут подняться на сцену и потрогать реквизит, кулисы, куклу. Также мы работаем над открытием школы для актеров и режиссеров театров кукол. Это важно, так как в Москве подобной школы нет. У нас появилась третья сцена в корпусе, который мы предполагаем сделать учебным.

В конце апреля стартует пилотный проект для самых маленьких зрителей, от полутора лет. Для них мы подготовили специальный спектакль".

Любовь к кукле

"У меня с куклами сложная история, потому что всю жизнь я работала в драме, во МХАТе с Олегом Ефремовым, была замдиректора по административным вопросам. Потом работала директором федерального Музея МХАТ.

Когда я оказалась здесь, поначалу было трудно. Во-первых, нужно было понять, что такое театр кукол, каковы его возможности. Я быстро заметила, что у кукол зачастую больше возможностей, чем у драмы: например, можно создавать различного рода иллюзии.

Так, в "Синей птице", когда она шла во МХАТе, вся глава про наслаждения была исключена. У нас же эта сцена есть, в ней происходят самые различные превращения. К примеру, исчезновение и появление, или преображение, куклы.

Когда приходит в театр актер с образованием драматического артиста, сначала нужно учиться работать с куклой – что не так-то легко, поскольку дополнительно возникают физические нагрузки, например, на позвоночник. Но главное – влюбиться в куклу, полюбить работу с ней.

Другое дело, что кукла не может быть многословной, поэтому чаще всего наши спектакли короткие. Хотя "Божественная комедия" идет два часа.

Куклу надо полюбить, и тогда от нее невозможно будет оторваться. Те, кто заканчивает специальные училища для кукловодов, настолько влюбляются в куклу, что у них происходит некая творческая трансформация. Я и сама влюбилась в куклу, есть в ней какая-то неуловимая притягательность".

Владимир Беркун

Актер и режиссер, заслуженный артист России. Работает в театре с 1990-го года



"Почему-то у всех складывается ощущение, что театр кукол несколько другой, чем обычные театры. Это абсолютно неверно. Театр кукол отличается только одним – способом передачи мысли, и в этом плане мы можем дать фору любому драматическому театру. У нас есть не только слово и не только живой актер, но еще и предметы, которые мы можем оживлять.

Не скажу, сколько ролей я сыграл. Моя последняя – доктор Бартоло в "Женитьбе Фигаро". Спектакль получился необычный, не такой, как все другие "Фигаро" - он впервые ставится в куклах, и режиссеру Борису Константинову удалось создать синтез драматического и кукольного театров. Я и сам режиссер, поставил три спектакля, и понимаю, насколько это сложно. Моя мечта – поставить "Муху-Цокотуху".

Виктор Никоненко

Художник-постановщик, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска"



О куклах и людях

"В драматическом театре я с 1979-го года, кукол увидел и полюбил в 1984 году, на спектакле барнаульского театра "Тиль Уленшпигель". Тогда я поверил в силу кукольного театра. Сложно сказать, сколько постановок уже сделано при моем участии, думаю, больше ста.

К куклам и людям я отношусь абсолютно одинаково. Есть люди, с которыми общаешься как с куклами, а есть куклы, в которых больше человеческого, чем в любом человеке. Как у любого неодушевленного предмета, у кукол есть своя жизнь, и то, что вложено в них эмоционально или энергетически, обязательно проявится. У меня была старая китайская кукла, которую потрогали без разрешения, и она отплатила за это – я ее рисовал, а она никак не хотела вставать в нужной позе. Я ей все объяснил, поставил как надо и спокойно завершил работу.

Кукла по своей сути ближе к ребенку или к старику. Когда ее только сделали, она еще не умеет ходить и говорить. Она учится этому вместе с актером, а когда она уже работает в спектакле, наступает ее зрелость. И когда она уже получила некий опыт, может помочь самому актеру".

О спектаклях

"Сейчас у нас идет прогон постановки "Старый сеньор и…" по Маркесу. Достаточно быстро поставили спектакль - репетировали месяца полтора, и месяца три-четыре ушло на создание декораций и кукол. Вообще, показы идут уже третий год. А прогоны мы делаем, потому что переносим постановку с большой сцены на малую.

У меня давно было желание самостоятельно сделать спектакль от начала до конца. "Старый сеньор и…" – это не воплощение трех рассказов на сцене, а импровизация на тему произведений Маркеса. Когда мне в руки дали пьесу, в ней был акцент на безразличие людей. Мне же хотелось рассказать о доброте человеческой души.

Когда ты лишь показываешь, а не рассказываешь о том, что происходит, когда нет слов, возникает пустое пространство, которое заполняет сам зритель. Для того, чтобы люди воспринимали куклу как некое существо, я решил, что она должна говорить на непонятном наречии. Через какое-то время я прочел, что в Колумбии одна деревня может не знать язык соседней. Получается, что я ничего не придумал. И таких совпадений множество. В задумках у меня - сделать постановку с отсылкой к Шекспиру".