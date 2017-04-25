СМИ: бомбардировщик ВВС США за 112 млн долларов могла сбить птица

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Озвучена новая версия причин крушения бомбардировщика B-52 ВВС США. Он мог рухнуть на Гуаме в 2016 году из-за попавшей в двигатель птицы, пишет Assosiated Press со ссылкой на данные расследования.

Помимо этого, следствие рассматривает версию с техническими неполадками в самолете. Пилот судна заявил, что в тот момент, когда двигатели резко перестали тянуть, рядом с бомбардировщиком были видны птицы.

Следователи также проверили действия летчика и признали, что он следовал всем инструкциям. Его действия не могли привести к крушению самолета.

Инцидент произошел 19 мая 2016 года. Резкое падение тяги произошло после взлета самолета. При аварийной посадке отказал тормозной парашют. Тормоза на колесах не смогли предотвратить выезд бомбардировщика за пределы взлетной полосы. В результате аварии самолет стоимостью 112 миллионов долларов полностью сгорел.

Всем семерым членам экипажа удалось благополучно покинуть машину.