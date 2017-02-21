Легкомоторный самолет врезался в здание торгового центра в Мельбурне

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Небольшой самолет, на борту которого находились пять человек, врезался в торговый центр возле аэропорта Эссендон неподалеку от Мельбурна (штат Виктория), второго по величине города Австралии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters.

Пока число погибших не установлено. Очевидцы говорят, что часть торгового центра загорелась. С возгоранием борются пожарные и спасатели.

Министр полиции штата Лиза Невилл рассказала, что самолет "Бичкрафт Кинг Эйр 200" выполнял чартерный рейс на остров Кинг в Бассовом проливе, расположенном между австралийским материком и островом Тасмания.

Сейчас эксперты Австралийского бюро безопасности на транспорте ведут расследование.