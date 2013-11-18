Крушение самолета в Казани могло произойти по вине пилотов - эксперт

Крушение самолета в Казани могло произойти из-за плохих навыков пилота

К трагедии в Казани могла привести неготовность пилотов к стрессовой ситуации, их растерянность. Ведь до этого случая подобные ситуации они отрабатывали только во время занятий на тренажерах и не сталкивались с ними во время полетов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции "Москва FM" командир самолета "Аэробус А-320" Алексей. Он также не исключил и возможность совершения ошибки пилотами.

В целом Алексей отметил хорошую подготовку современных летчиков. В настоящее время средний возраст командиров самолетов составляет 25-30 лет. По словам Алексея, они проходят обучение и тренировки на современных тренажерах, осваивают новейшую технику.

"Новая современная техника требует от пилотов других знаний – компьютера, математики, программирования, а также понимания того, как самолет пилотируется и управляется", - рассказал он.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Самолет упал при заходе на посадку, после чего загорелся.

По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа. В списке погибших значатся два иностранца и жители 19 регионов России, в том числе один москвич.