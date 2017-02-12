Форма поиска по сайту

12 февраля 2017, 20:12

Происшествия

СМИ сообщили о крушении вертолета над Телецким озером на Алтае

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Бывший вице-премьер Алтая Анатолий Банных мог находиться на борту вертолета Robinson R-66, который потерпел крушение вечером 12 февраля в районе Телецкого озера, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего на борту вертолета находились пять человек. Перед крушением воздушное судно приземлялось на кордоне Кокши, откуда вылетело в 20:00.

Также по данным источника, Robinson совершил несанкционированный полет и забирал из заповедника больного пневмонией.

Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета. Следственная группа готовы выехать к месту возможного крушения воздушного судна.

