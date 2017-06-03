Форма поиска по сайту

03 июня 2017, 19:26

Происшествия

Самолет ООН потерпел крушение при посадке на юге Сомали

Фото: Farah Abdi Warsameh/ASSOCIATED PRESS

Самолет ООН потерпел крушение при посадке в провинции Гедо на юге Сомали, сообщает агентство "Синьхуа". Как рассказала представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Амор Альмагро, речь идет о грузовом самолете.

В момент крушения на борту находились четыре члена экипажа. Они не пострадали при инциденте. Само воздушное судно получило значительный урон.

Борт ООН упал на крышу жилого дома, который располагался неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В момент происшествия в постройке никого не было.

