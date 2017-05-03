Форма поиска по сайту

Новости

03 мая 2017, 15:10

Происшествия

В США одномоторный самолет рухнул на шоссе

В интернет выложили видео падения одномоторного самолета Piper PA-32 на шоссе в городе Мекилтео, штат Вашингтон.

Инцидент произошел 2 мая. Момент падения попал на камеру видеорегистратора одного из водителей. На записи видно, как воздушное судно снижается и задевает столб, после чего обрывает электрические провода.

У самолета пробивается топливный бак и за ним образуется шлейф горящего бензина. Как передает телеканал ABC News, у самолета отказал двигатель сразу после вылета из аэропорта. Сообщается, что никто серьезно не пострадал. Были повреждены лишь несколько автомобилей, а одна машина сгорела.

крушение США самолет жизнь в мире

