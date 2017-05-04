Форма поиска по сайту

04 мая 2017, 23:44

Происшествия

Следствие рассматривает четыре версии крушения вертолета в Башкирии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Следственный комитет рассматривает четыре версии крушения вертолета Robinson в Башкирии. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия, сообщает РИА Новости.

Вертолет Robinson пропал с экранов радаров 4 мая во время мониторинга лесопожарной обстановки в Белорецком районе. Экипаж судна не выходил на связь.

Как позже выяснилось, вертолет потерпел крушение примерно в 30 километрах от поселка Инзя. На борту воздушного судна находились три человека – пилот и двое лесопожарных. Все трое погибли.

Отмечается, что в момент крушения в этой местности был густой туман.

крушение вертолета Башкирия чп

