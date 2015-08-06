Форма поиска по сайту

06 августа 2015, 18:23

Туризм

Программу авиасалона МАКС можно будет увидеть с корабля

Фото: aviasalon.com

29 и 30 августа состоятся две теплоходные прогулки, в рамках которых гости смогут увидеть выступления на международном авиационном салоне МАКС.

Судоходная компания "Московский банкетный флот" приглашает принять участие в специальной программе "С корабля на МАКС" – однодневном круизе на Международный авиационно-космический салон в Жуковском. Зрителей ждет просмотр воздушных полетов с борта теплохода или с берега. Гости смогут полюбоваться живописными берегами реки. В пути корабль пройдет два шлюза.

Кроме того, организаторы подготовили специальную VIP-экскурсию по выставке с возможностью осмотра самолетов с индивидуальным гидом без очереди. Также по VIP-билету будет предоставлен упрощенный проход на территорию авиасалона МАКС-2015. Для гостей организуют трансферт "причал – авиасалон – причал" на комфортабельном мини-вэне.

Кроме того, каждый путешественник станет участником развлекательной программы, а для детей на палубе будет организована анимационная программа.

Также организаторы круиза предложат гостям трехразовое питание.

С 07.30 до 08.00 пройдет сбор и регистрация гостей на причале "Марьино". Теплоход отправится в Жуковский в 08.00. До 12.30 для гостям корабля предложат завтрак.

По прибытии в Жуковский начнется просмотр полетов. Истребители, участвующие в показательных выступлениях салона "МАКС-2015", пролетят в 500 метрах от зрителей, собравшихся на теплоходе.

В 18.00 круиз начнет возвращение в Москву. На финальном этапе прогулки гости смогут поужинать и обсудить уведенное.

Место: причал "Марьино", Батайский проезд, дом 33

Время: 29 и 30 августа, 07.30 – 23.00

