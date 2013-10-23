Между прошлым и будущим: в Москве обсудили концепцию учебника истории

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня в Москве прошел круглый стол о том, каким должен быть единый учебник истории. Впервые в российской истории этот вопрос вынесен на всенародное обсуждение. По мнению участников круглого стола, в современных условиях учебник не должен существовать в отрыве от мультимедийных систем, но и заменить учебник они не смогут.

Еще 19 февраля этого года президент Владимир Путин предложил создать единый учебник истории. Уже в апреле (вот скорость воистину неисторическая!) была создана рабочая группа во главе со спикером Госдумы РФ и председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным, а в начале лета в сеть были выложены первые материалы.

В обсуждении вопроса принимали участие и стороны, непосредственно работающие на ниве исторического просвещения, и простые граждане. Немалая заслуга в продвижении этой благородной идеи принадлежит и Национальной родительской ассоциации. В результате этого натиска за три месяца поступило свыше 600 предложений. И вот в итоге появились контуры Историческо-культурного стандарта, был создан его концептуальный проект.

В основном отзывы касались, естественно, истории XX века и его кульминационных точек. В десятках регионов РФ вырабатывалось отношение к столь деликатной теме. Великая Отечественная война, естественно, обсуждалась наиболее активно. Писатели, родители и даже простые школьники – все высказались по этому (и не только) вопросу. Все предложения поступали в рабочую группу. И на этой торжественной ноте круглый стол, собственно говоря, и стартовал.

Директор Института российской истории РАН и один из разработчиков проекта Юрий Петров заявил, что в процессе обсуждения пришлось ему с коллегами услышать не только ласковые слова, но и конструктивную критику. Но, как считает ученый, в рамках этой небывалой для государства российского дискуссии все же удалось прийти к общему знаменателю, единому взгляду на историю.

Кстати, критические слова исходили не только от представителей общественности, но и от ученых. В итоге решили, что единый учебник в нынешних реалиях не может существовать в отрыве от современных мультимедийных систем. Но и интернет не дает, как оказалось, всех ответов – только в тандеме с единым учебником. Ученый посетовал на то, что нет ныне ключевских и карамзиных, способных охватить весь огромный пласт работ. Сейчас необходимы и программисты, и писатели, и – само собой – историки.

К сожалению, сейчас утрачена такая часть истории, как история семейная. Дети попросту не знают, кто были их прабабушки и прадедушки, каковы их семейные традиции. Ведь индивидуальная память родителей имеет огромное влияние на воспитание подрастающего поколения.

Ведущий круглого стола, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев в свою очередь заявил, что пора бы покончить с огромным количеством разнокалиберных методических пособий, и высказал особые слова благодарности в адрес представителей Башкирии и Костромской области, где обсуждение получилось практически всенародным.

Представительница Костромской области отметила, что детей необходимо заинтересовать проблемой и в процессе обучения научить управлять такой огромной страной, как наша. Поэтому необходимо поддерживать единый учебник всеми современными электронными способами, чтобы не вошедшие в учебник материалы можно было почерпнуть в том же интернете. И при этом все время напоминать детям о том, что живут они в многонациональной стране. Ведь сейчас эта проблема так муссируется. И в проекте единого стандарта некоторые вопросы не совсем понятны – например, аскетизм 20-х годов.

А представительница Пензы заявила о необходимости усилить региональный компонент программы, обратить внимание на историю XX-XXI веков. Она напомнила также о важности такого аспекта, как единый исторический стандарт для учеников средне-специальных учебных заведений и того, как стандарт будет соотноситься с ЕГЭ. По ее мнению, надо предоставить регионам самим разрабатывать свои методические пособия, определиться с приоритетами в изучении истории.

Как заявил уже упоминавшийся Юрий Петров, все обозначенные проблемы рабочей группе известны и прорабатываются. Это касается и проблемы переходного периода, ведь единый учебник появится не ранее 2016 года. Петров отметил, что не надо забывать и о синхронизации отечественной истории с историей всемирной.

Очень серьезно подошли к обсуждению в Оренбурге. Здесь каждый участник обсуждения заполнял индивидуальную карточку, со всеми своими предложениями. И там особое внимание решили обратить на древнейшую историю.

Ректор Московского государственного областного социально-гуманитарного института Алексей Мазуров заметил, что дети сейчас рассматривают историю как сложный предмет, потому что она воспринимается ими как нечто разрозненное, а не как единая картина. И опять зашла речь о XX веке, о том, что не все было плохо в нашей истории в это время. Но при этом нужен хороший визуальный ряд. Его необходимость очевидна: когда студентку одного из вузов (неисторического) попросили назвать изображенного на портрете Александра II, она заявила, что это Кутузов. Важно также создать отдельный учебник для "продвинутых" школ.

Представитель Рязанской области добавил, что в курс надо добавить и расшифровать историю язычества на Руси. Понять претензии к XX веку. А представитель Ассоциации учителей истории и обществознания Павел Панкин заметил, что сбываются слова Дмитрия Лихачева о том, что XXI век будет веком гуманитарных знаний.

Сопредседатель Национальной родительской ассоциации, зампредседателя Госдумы Людмила Швецова подытожила круглый стол словами о том, что рада столь широкому обсуждению стандарта, потому как история должна консолидировать общество и обсуждаемый учебник должен стать необходимым навигатором. По ее словам, необходимо создать музей истории XX века, чтобы через судьбы отдельных людей показать сложную недавнюю историю. Вот во многих странах СНГ учебники истории практически отменили, и результат налицо. А если создать достойный новый и единый учебник, то на него обратят внимание и специалисты содружества.

Так завершился этот круглый стол – непростой и затронувший непростую тему истории. Может быть, и появится в России правдивый учебник по этой дисциплине.

Дмитрий Кафанов