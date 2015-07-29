Актриса Джейн Биркин просит Hermes убрать ее имя с крокодиловых сумок

Джейн Биркин и Серж Генсбур. Фото: imdb.com

Певица Джейн Биркин, в честь которой названы самые дорогие женские сумки, требует от компании Hermes снять с изделий свое имя. Знаменитость выступает против убийств крокодилов, из кожи которых сделаны сумки, сообщает французское агентство AFP.

Биркин настаивает, чтобы компания изменила стандарты по содержанию крокодилов, сейчас, по мнению певицы и актрисы, они очень жестокие.

"Я осведомлена о кровожадных методах, которые применяются для забоя крокодилов, из кожи которых создают сумки под моим именем, – обратилась к модному дому Hermes Биркин. – Требую сменить название и выпускать изделия под другим наименованием, пока на производстве не появятся новые технологии, более гуманные и соответствующие международным нормам".

Об условиях содержания крокодилов певица узнала из заявления организации PETA, занимающейся охраной животного мира. Представители компании сообщили, что рептилий держат в темных ангарах, бетонных колодцах, они умирают в таких невыносимых условиях.

Сумки "Биркин" давно перестали быть просто модными аксессуарами, это, скорее, показатель статуса владельца. Появившись в конце 80-х годов, они мгновенно завоевали сердца модниц во всем мире. Сейчас это самые дорогие аксессуары в мире: в июне этого года на аукционе в Гонконге сумка "Биркин" из крокодиловой кожи с золотой фурнитурой ушла с молотка за 221 тысячу долларов.