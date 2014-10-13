На форуме Top Marketing расскажут о преодолении экономического кризиса

Фото: Страница Top Marketing в Facebook

22, 23 и 24 октября в столице пройдет XV юбилейный бизнес-форум Top Marketing. В форуме примут участие спикеры-профессионалы с 15-летним опытом управления маркетингом, которые успешно прошли два кризиса и многие рыночные "штормы".

Они расскажут, как управляемый ими бизнес пережили 1998 и 2008 годы, а также о том, как они научились "выплывать", и каких "подводных камней" стоит опасаться. Уже в первый день мероприятия посетители узнают, какие решения необходимы для успешного преодоления "Кризиса 3.0".

Всего на форуме выступит более 50 профессионалов: международные звезды, директора по маркетингу, эксперты, представляющие разные сегменты B2C и B2B рынков (FMCG, Ритейл, Финансы и страхование, IT и Телеком и прочие).

С полной программой форума можно ознакомиться здесь.