Гречка, бег и крем "Балет": как пережить кризис – от Аллы Боголеповой

Фото: facebook.com/alla.bogolepova

Колумнист m24.ru Алла Боголепова – о женщинах, прожорливом кризисе, полезном навыке делать из лимона лимонад и об умении выживать в любых условиях.

На днях мы с подругой обсуждали по Скайпу кризис. Не в контексте мирового краха, конечно, а с позиции того самого "малого мира", в котором живет каждая женщина, если только она не мать Тереза. Ну там денег стало в разы меньше, приходится снова резать расходы, и теперь под нож вынужденно пойдет все то, что современные горожанки с некогда хорошим доходом привыкли считать неотъемлемой частью своей жизни: еженедельные посиделки в кафе с подругами, шоппинг, походы к косметологу. Уроки танго, экзотические продукты, скрашивающие диету, персональные тренировки в спортзале, да и сам спортзал, пожалуй.

Список оказался длинным и печальным. И я, не иначе как под тлетворным влиянием ласкового европейского солнца и вина за полтора евро, решила добавить в беседу немного позитива.

– Если тебе достался лимон, сделай из него лимонад.

Сказала – и приготовилась , что называется, выхватить по щам. Ну, в хорошем смысле, как говорит Сергей Доренко.

– Но у нас с тобой уже был лимон! – возмутилась подруга. – В 90-х я сожрала ящик лимонов!

Да, в этом заключается, пожалуй, самая большая несправедливость нынешних времен. Нам, чья юность пришлась на 90-е, казалось, что мы уже за все заплатили. Финансовая стабильность, путешествия, мировые бренды, посудомоечные машины, "Секс в большом городе" и еженедельный массаж – все оплачено голодной юностью, рваными колготками и тональным кремом "Балет". Мы вроде как уже получили свою долю трудностей, мы их как-то преодолели, и теперь имеем законное право пить "Космополитен", пользоваться скрабом с мякотью манго и радоваться долгой молодости. Мы первое в истории цивилизации поколение сорокалетних женщин, которые – физически и ментально – считаются молодыми. И вот теперь у нас все это отбирают.

Фото: facebook.com/alla.bogolepova



Мы, многие годы наводнявшие свои странички в социальных сетях цитатами про карму, закон бумеранга и умение доверять мирозданию как непременное условие счастья, оказались один на один с твердокаменной истиной: мир ни хрена не справедлив. В каком-то смысле мы оказались в той же ситуации, что наши родители во времена распада СССР: привычной жизни приходит конец, и мы не знаем, что с этим делать.

Человеческая память коротка, а чужие страдания – не то же самое, что свои. В этом, наверное, и кроется дикая для поколения сорокалетних ностальгия по Советскому Союзу. Мы помним его по рассказам родителей, упуская из виду тот факт, что родители наши вспоминают не очереди за колбасой, а собственную молодость. Робкие намеки на то, что жизнь тогда была отнюдь не сахар, мы воспринимаем в штыки: нам труднее! Потому что в СССР люди другой жизни не знали, а мы знаем! Мы видели, мы имели, мы привыкли!

– В 90-е было лучше, – грустно сказала подруга. – Потому что в двадцать лет можно было краситься турецкой помадой, пить спирт "Рояль" и все равно чувствовать себя счастливой. А когда тебе под сорок, все это уже не катит.

Фото: facebook.com/alla.bogolepova

Я попыталась сравнить свои 90-е с моим же 2015. Двадцать лет назад у меня не было дома, теплых ботинок и нормальной еды каждый день. Я всерьез раздумывала, не податься ли в бандитские подружки – да слава богу, никто не польстился. Стандарты внешности у работников ножа и топора были повыше, чем могла предложить моя унылая деревенская личность. Нет. Лучше точно не было.

– Зато терять было особенно нечего, – напомнила подруга. – А теперь есть что, и это вдвойне обидно. Я может только жить начала в сорок лет. Я не хочу превращаться в убогую толстую бабу, которая штопает колготки и умывается хозяйственным мылом!

Послушай, но любой кризис когда-нибудь закончится.

– Но время-то уходит!

И тут я поняла, что моя подруга только что сказала, возможно, самую важную и правильную вещь. Можно заработать новые деньги. Можно купить новую машину. Можно вернуть все, кроме времени.

Кризис быстро сжирает мои сбережения. Кризис сжирает мою работу. Кризис сжирает мою привычную жизнь. Время моей жизни – единственное, что у меня осталось, и я не отдам этой прожорливой скотине ни минуты.

Я не потрачу ни минуты на сожаления о недоступной теперь помаде "Шанель". Я не стану рыдать над курортными фотографиями, накопившимися за годы отпусков. Я не спущу в унитаз свои планы и мечты только потому, что на них нет денег. Я не сложу лапки и не засяду на диван с ощущением, что жизнь все равно кончена.

Да, у меня из под ног выбили привычные подпорки в виде спортзала, диетолога и чудодейственной масочки "после бурной ночи". Ну что ж, это всего лишь означает, что теперь я могу рассчитывать только на себя. Бег в парке вместо тренажеров. Курица с гречкой вместо сложной, рассчитанной профессионалом, диеты. И восьмичасовой сон вместо той самой масочки, которую я больше не могу себе позволить.

Фото: ТАСС/ Александр Карелин

Можно ли добиться хорошей физической формы без дорогого абонемента в спортзал и консультаций диетолога? Да. Просто это труднее. Просто никто не будет стоять у тебя над душой и говорить: ну давай, еще два жима – и ты молодец. Теперь сама, все сама. На нянек денег больше нет. Теперь кроссовки, бесплатный парк и столько километров, сколько ты сможешь пробежать. Теперь отжимания и бесконечная работа с собственным весом под собственным же присмотром.

Мне придется пересмотреть свои привычки и перестать утешаться шоппингом. Положа руку на сердце, утешение всегда было так себе – большинство вещей, которыми забит мой шкаф, мне не нужны. Я не позволю себе убегать от трудной реальности в бесконечные сериалы, потому что это самый простой способ отупеть. Я буду зубрить португальские неправильные глаголы и слушать бесплатные лекции по истории. Я продам машину, которая требует бесконечных расходов, и стану снова ходить пешком.

Да, это снижение потребностей. Но я не буду воспринимать его как жизненное поражение – наоборот. В этом огромный и едва ли не единственный плюс любого кризиса: жизнь подталкивает тебя к тому, чтобы понять, что тебе на самом деле нужно, а что просто фантики.

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Наше поколение выросло на слогане одной известной косметической фирмы: "Вы этого достойны". Это своего рода индульгенция: ты имеешь право напиться вечером с подругами, а утром хорошо выглядеть. Прожить год в Таиланде, не работая и живя на деньги от сдачи московской квартиры. Купить пятую пару туфель. Заплатить психоаналитику за то, чтобы легитимно оплакивать разрушившиеся отношения.

Да кто спорит. Право-то я имею. Возможностей таких больше нет. И у меня есть два пути: смириться и выживать или продолжать жить. Не жалеть себя, не оглядываться на прошлое, не останавливаться. Потому что если я остановлюсь, это будет означать только одно: сама по себе я не стою ничего, и все мои достижения – стройность, молодость, уверенность и спокойствие – были всего лишь куплены. За деньги.

Будет трудно. Собственно, уже трудно. Но когда кризис закончится, я буду готова. Я не состарюсь, не обаблюсь, не отупею. Да, потом мне придется заново привыкать к спокойной сытой жизни. Но я привыкну. У меня и это получится.