Спрос на шубы упал на 40 процентов из-за кризиса

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Производители меховых изделий сообщают о падении спроса на шубы на 30-40 процентов, сообщает "Дни.ру". Падение спроса они связывают со сложной экономической ситуацией в стране.
"Продажи меховых изделий мы привязываем к автомобильному рынку продаж, так как эти сегменты схожи. Статистика есть по рынку автомобилей, продажа которых упала на 37-40 процентов. Примерно такое же мы ожидаем и по продажам меховых изделий", – заявил президент Пушно-мехового союза России Сергей Столбов.
По его прогнозам, такая ситуация на рынке может затянуться. Пониженный спрос может сохраниться в ближайшие три года. Это в свою очередь может вызвать кризис в отрасли и привести к масовому закрытию предприятий по пошиву изделий из меха.
Кроме того, Россия примерно в половину сократила импорт шуб. "Учитывая, что мы на 80 процентов обеспечиваем оборот меховых изделий за счет импорта, продажи внутри страны упадут значительно в этом сезоне", – пояснил Столбов.
Не смотря на неблагоприятную рыночную ситуацию, цены на шубы расти не будут, полагает он. Стоимость изделий уже достигла предела покупательной способности населения.
Столбов также дал совет тем, кто собирается покупать шубы в ближайшее время. Он рекомендует обратить внимание на шубы российских производителей: "Российская продукция очень хорошего качества, не зря она пользуется спросом за рубежом. Еще могу порекомендовать итальянскую продукцию и греческую. Главное, чтобы страна-производитель действительно соответствовала, что бывает далеко не всегда", – заключил Столбов.
Отметим, что ухудшение экономической ситуации в стране привело к снижению спроса на ряде рынков. Так, в первой половине этого года почти на 40 процентов упал спрос на покупку автомобилей, а также снизилась востребованность съемных квартир и объем покупок в интернет-магазинах.
В онлайн-торговле спад наблюдается почти во всех товарных категориях, составляющих 80 процентов рынка. Согласно данным экспертов, на 5,2 процента сократился объем продаж компьютеров и ноутбуков, на 0,8 процента – крупной бытовой техники, на столько же – мелкой бытовой техники, на 15,7 процента – потребительской электроники, на 31,9 процента – фотоаппаратуры.