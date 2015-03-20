General Motors снизила цены на Opel и Chevrolet в России

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

На все модели Opel действует рекомендованная скидка в 25 процентов. При этом дилеры могут добавлять свои скидки, сообщила M24.ru pr-менеджер General Motors Назели Атабекова.

В GM опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на Chevrolet также снижены на четверть. Менеджер по связям с общественностью Chevrole Алексей Куприн уточнил, что скидка на автомобили марки "выражается не в процентном отношении, а в цифровом".

"У нас есть четыре модели, на которые действует скидка: Aveo – до 180 тысяч рублей, Cruze – до 250 тысяч рублей, Captiva – до 430 тысяч рублей, Orlando – до 340 тысяч рублей", – отметил он.

Куприн отметил, что уже в ближайшее время нельзя будет купить машины по таким выгодным ценам. "Если человек рассматривает покупку машины, то нужно делать это сейчас. Несмотря на то, что Chevrolet уходит из массового сегмента в России, гарантия, дилерское обслуживание и доставка запчастей будет осуществляться", – сказал представитель GM.

Представитель официального дилера Opel "Люблинская" сообщил М24 о том, что поток покупателей есть. "Однако ожидания людей не совпадают с тем, что мы предлагаем, то есть Opel за 500 тысяч купить по-прежнему невозможно", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Opel и Chevrolet собираются уйти с российского рынка из-за низких продаж в конце 2014 и начале этого года. Завод в Санкт-Петербурге будет законсервирован в июне, а на калининградском "Автоторе" сборку уже прекратили. Chevrolet будет изготавливать в России только премиальные модели Corvette, Tahoe и Camaro. Остальные перестанут собирать до конца года.