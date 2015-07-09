Кризис в России пойдет на спад к зиме – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кризис в России пойдет на спад к зиме этого года. Глава Минфина Антон Силуанов и бывший глава этого ведомства Алексей Кудрин одновременно сделали похожие прогнозы по кризису, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Финансовый сектор сейчас восстанавливается, мы не сомневаемся, что вслед за финансовым сектором должно произойти и восстановление экономики", – заявил глава Минфина. – "Надеемся, что это произойдет к концу текущего – началу следующего года".

Силуанов также отметил, что к тому времени в России улучшится инвестиционный климат.

В свою очередь Алексей Кудрин считает, что наша экономика продолжит сокращаться в третьем квартале, но к началу зимы ситуация начнет исправляться.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития, спад ВВП в России в 2015 году составит 2,8%, в 2016 и 2017 годах ожидается рост в 2,3%. Инфляцию ожидают на уровне 11,9% в этом году, но в 2016 году она должна замедлится до 7%,в 2017 году – до 6,3%, 2018 году – до 5,1%.

Ранее впервые с августа 2014 года Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию в России. Цены на продукты в июне упали на 0,4 процента против повышения на 0,1 процента по итогам мая, сообщается на сайте ведомства.

В прошлом месяце отмечалось снижение цен на большинство продовольственных товаров. Например, огурцы подешевели на 39,2 процента, белокочанная капуста и помидоры – на 27,5 процента и 23,1 процента соответственно.