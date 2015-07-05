60% греков на референдуме высказались против требований кредиторов - МВД

Фотохроника ТАСС

По первичным данным, большинство греков на прошедшем референдуме проголосовали против предложений кредиторов, сообщает МВД Греции.

Как сообщило ведомство, после обработки около 20 процентов бюллетеней, 60,49 процентов голосовавших сказали "нет" кредиторам, 39,51 процентов согласны с ними. ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил, что еврогруппа проведет в понедельник экстренное заседание после референдума.

На референдуме народу Греции надо было ответить на вопрос о том, согласны ли они на дальнейшее внешнее кредитование в обмен на антисоциальные реформы.

В Греции подводят итоги референдума

Правящая партия СИРИЗА призывает граждан голосовать против сделки Греции с кредиторами. Если греки скажут "да" требованиям МВФ и Евросоюза, правительство Алексиса Ципраса обещает уйти в отставку.



Меры жесткой экономии, на которых настаивает ЕС, предусматривают сокращение зарплат и пенсий, сокращения ряда госслужащих, а также уменьшение расходов на социальную сферу.

Напомним, несколько дней назад Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Государственный долг Греции превышает ВВП и составляет около 320 миллиардов евро.