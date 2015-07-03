У операторов наружной рекламы нет задолженности перед городом – департамент СМИ

Фото: ТАСС/Александра Краснова

У операторов наружной рекламы отсутствует задолженность перед городом. Поэтому условия всех договоров, заключенных с операторами рынка на год, исполнимы и будут соблюдаться, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

Ранее в СМИ появилась информация, что рекламные операторы просят мэрию об уступках в условиях кризиса, а правительство готовит ответные меры.

"Участники рынка высказали некоторое видение ситуации. Мы понимаем, что есть кризисные явления в экономике, и внимательно следим за развитием рынка. Вместе с тем мы не считаем ситуацию настолько критичной, чтобы менять правила распространения рекламы в городе. Уверены, что условия договоров, заключенных с операторами рынка на год, исполнимы, и не видим оснований, чтобы их не соблюдать", – отметил пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Константин Горохов.

Он также добавил, что у участников рынка нет задолженностей перед городом, поэтому информация о реструктуризации чьих-либо долгов неверна. "У города расторгнуты контракты с компанией "Илион", все остальные операторы соблюдают условия договоров", – заключили в ведомстве.

Напомним, в конце октября 2013 года были проведены аукционы, на которых разыграли около 60 процентов всех рекламных площадей города. Всего на аукционы были выставлены 16 лотов со стартовой стоимостью около 22 миллиардов рублей. К участию в торгах допустили 21 компанию, которая внесла обеспечительные взносы. В итоге стартовая цена была увеличена в три раза.

Победители конкурса, компании Russ Outdoor, "Илион", "Олимп", "Гэллэри Сервис", "ТРК", "РАСВЭРО" и ОАО "ХПО" заплатят городу 75,28 миллиарда рублей. Договоры с победителями заключены на 10 лет. Всего на аукцион выставили 7366 рекламных мест, среди которых щиты, суперборды, суперсайты, ситиборды, сити-форматы, тумбы и афишные стенды.

Все они были согласованы с ОАТИ, ФСО, комитетом по архитектуре и градостроительству и департаментом культурного наследия.

Кроме того, в 2013 году в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы было сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города – на 70 процентов.

Подробные требования к тому, как должны выглядеть вывески магазинов, кафе и ресторанов и фасадные рекламные конструкции, чтобы соответствовать архитектурному облику зданий, были разработаны с привлечением экспертного сообщества и дизайнеров.

Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов. Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца их ввели 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.