Тренера по шахматам подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки

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Возбуждено уголовное дело в отношении тренера по шахматам, которого подозревают в сексуальном насилии восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, с декабря 2015 года по май 2016 года тренер по шахматам, который работал в секции на Ходынском бульваре, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и местонахождение подозреваемого.