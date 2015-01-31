Со стройплощадки на юго-востоке угнали КамАЗ

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На юго-востоке Москвы неизвестный угнал КамАЗ стоимостью около 6 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам хозяина силового крана, машину украли со строительной площадки на Рязанском проспекте с 20.00 до 08.00. Ущерб составил около 5 миллионов 590 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похитителю может грозить два года колонии.

Напомним, столичные полицейские задержали на западе Москвы мужчину, подозреваемого в угоне КамАЗа за 6,5 миллиона рублей.

В ночь на 9 января сотрудники группы немедленного реагирования заметили, что на стройплощадке в нерабочее время стоит грузовик с включенным двигателем.

При выезде с объекта машину остановили, за рулем оказался 37-летний уроженец Северного Кавказа. Как оказалось, он вскрыл дверь машины, завел ее и попытался уехать, но был остановлен полицейскими.

У правоохранителей есть сведения, что мужчина причастен к серии грабежей и разбоев. На него завели уголовное дело по статье "Кража" и отправили под стражу.