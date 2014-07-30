Федерального судью ограбили у ТЦ в Марьино

Фото: ИТАР-ТАСС

29 июля неизвестный ограбил женщину около торгового центра в Марьино, сумма ущерба составила 36,5 тысяч рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел около 16.00 у дома №153 по Люблинской улице. Там грабитель, воспользовавшись незапертой дверью автомобиля, забрал сумку с деньгами, мобильными телефонами и ювелирными изделиями, после чего скрылся на иномарке.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Как уточняет "Интерфакс", потерпевшая – федеральный судья Люблинского суда.