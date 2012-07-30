Задержаны подозреваемые в убийстве мусульманского правозащитника

ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 29 июля в Москве полицейские арестовали Виталия Калинина, Николая Ермакова и Александра Савельева. Молодых людей обвиняют в причастности к убийству Метина Мехтиева.

Напомним, что неизвестные напали на гражданина Азербайджана, являвшегося мусульманским правозащитником, в ночь на 10 апреля. Злоумышленники нанесли Мехтиеву ножевое ранение в шею, изуродовали лицо, после чего украли мобильный телефон, портмоне с деньгами и ключ от квартиры. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" сообщает Gazeta.ru.

33-летний Метин Мехтиев проживал в Москве. Некоторое время назад он возглавлял международный отдел Исламского культурного центра России. Поэтому выдвигались версии о том, что убийство совершено на почве национальной неприязни.

Жестокая расправа над Мехтиевым вызвала бурю негодования среди национальных диаспор. Из-за большого числа пришедших проститься с погибшим на проспекте Мира, где раньше располагалась Соборная мечеть, было парализовано движение транспорта.