Неизвестные ограбили ювелирный салон на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На юго-востоке Москвы неизвестные ограбили ювелирный салон, сообщает Агентство "Москва".

Угрожая сотрудникам магазина пистолетом, двое грабителей похитили золотые украшения, после чего скрылись. Сумма похищенного устанавливается.

Отметим, что в середине декабря на юго-востоке также ограбили ювелирный магазин.

14 декабря, в 10.35 трое неизвестных ворвались в магазин по адресу: Рязанский проспект, дом 77. Злоумышленники, угрожая кассиру пистолетом, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись.

Кроме того, в ноябре в Москве ограбили сразу два ювелирных салона. 8 ноября из магазина грабители похитили украшения на 10 миллионов рублей. Нападение произошло по адресу: ул. Ташкентская, д.18.

Прибывшая на место полиция установила, что пятеро неизвестных, двое в медицинских масках, разбили стеклянную дверь и вошли в магазин. Охранник выстрелил в них из газового пистолета. После этого злоумышленники избили мужчину и ранили его в руку, предположительно, из травматического оружия.

А 9 ноября неизвестные в масках ограбили магазин по адресу: Можайское шоссе, д. 31, к.1. Грабители, угрожая предметом, похожим на оружие, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись.