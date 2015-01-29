Неизвестные попытались похитить зарплаты строителей в Новой Москве

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В Новой Москве грабители ранили пять человек при попытке кражи зарплаты строителей, сообщает Агентство "Москва".

По предварительной информации, четверо неизвестных ворвались в офис строительной компании в поселке Коммунарка. Они пытались похитить заработную плату рабочих, которая хранилась в кассе. Грабители ранили пятерых человек, которые в настоящее время доставлены в больницу

При этом один из нападавших был задержан на месте, остальные скрылись с места преступления.

Добавим, что сегодня также стало известно об ограблении коттеджа сотрудницы банка в Новой Москве. Злоумышленники вынесли из дома драгоценности, 80 тысяч долларов и золотые монеты стоимостью миллион рублей.