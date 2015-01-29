На востоке столицы задержаны нелегальные таксисты

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На востоке Москвы сотрудниками полиции были задержаны 13 водителей, незаконно занимающиеся частным извозом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В отношении правонарушителей, уроженцев Средней Азии в возрасте от 22 -х до 43-х лет, составлены и направлены в суд административные протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии", - говорится в сообщении.

Автомобили изъяты у всех правонарушителей и до решения суда помещены на штрафстоянку.