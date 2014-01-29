Нелегальные мигранты шили одежду на страусиной ферме в Подмосковье

Подмосковные полицейские закрыли подпольный швейный цех, который располагался на страусиной ферме. На подпольном производстве трудились нелегальные мигранты.
Незаконная фабрика базировалась на территории страусиной фермы в Орехово-Зуевском районе Московской области, сообщает телеканал "Москва 24". Костюмы с логотипами "Abibas" и других таких же "брендов" шили 100 нелегалов из Вьетнама.
Приезжие работали в антисанитарных условиях по 12 часов в день и проживали там же, получая за свой труд 10 тысяч рублей в месяц.
По информации правоохранителей, владельцы нелегального бизнеса планировали расширить производство. На территории фермы полицейские обнаружили более 350 швейных станков и готовую продукцию. Ее образцы отправили на экспертизу, которая определит степень опасности для здоровья потребителей.
Примечательно, что пока мигранты трудились в швейном цеху, на территории фермы продолжали разводить страусов.