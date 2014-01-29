Форма поиска по сайту

29 января 2014, 10:04

Происшествия

Нелегальные мигранты шили одежду на страусиной ферме в Подмосковье

В Подмосковье нелегальные мигранты шили одежду на страусиной ферме

Подмосковные полицейские закрыли подпольный швейный цех, который располагался на страусиной ферме. На подпольном производстве трудились нелегальные мигранты.

Незаконная фабрика базировалась на территории страусиной фермы в Орехово-Зуевском районе Московской области, сообщает телеканал "Москва 24". Костюмы с логотипами "Abibas" и других таких же "брендов" шили 100 нелегалов из Вьетнама.

Приезжие работали в антисанитарных условиях по 12 часов в день и проживали там же, получая за свой труд 10 тысяч рублей в месяц.

По информации правоохранителей, владельцы нелегального бизнеса планировали расширить производство. На территории фермы полицейские обнаружили более 350 швейных станков и готовую продукцию. Ее образцы отправили на экспертизу, которая определит степень опасности для здоровья потребителей.

Примечательно, что пока мигранты трудились в швейном цеху, на территории фермы продолжали разводить страусов.

криминал нелегальные мигранты швейные цеха

