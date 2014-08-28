Пьяный участник дорожного конфликта напал на инспектора ДПС

Фото: M24.ru

Нетрезвый участник дорожного конфликта, произошедшего на юго-востоке Москвы, напал на сотрудника полиции, пытавшегося разнять оппонентов, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного глава МВД.

Инцидент произошел на Люблинской улице, в районе дома №153. Там несколько водителей и пешеходов "не поделили" дорогу, и в результате началась драка.

Разнять противников попытался инспектор ГИБДД, но один из дерущихся сорвал с полицейского погон и несколько раз ударил его в живот.

Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, его доставили в отделение. Автоинспектору пришлось обращаться в медпункт.