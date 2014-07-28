Задержаны лже-"экстрасенсы", подозреваемые в афере на 800 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники столичной полиции при поддержке спецназа задержали банду из 27 лже-экстрасенсов, подозреваемых в серии мошенничеств на 800 миллионов рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Банда состояла в основном из уроженцев Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Организаторы принимали на работу уроженцев стран СНГ, проверяли их умение убеждать и входить в доверие, после чего давали работу в call-центре.

Наемные работники отвечали на телефонные звонки, поступавшие от желающих получить помощь магов, колдунов и экстрасенсов, убеждали клиентов в существовании проблемы и за определенную плату проводили "мистические обряды".

ОПГ возглавляла супружеская пара – москвичи 45 и 48 лет. Оперативники в течение полугода собирали информацию о деятельности группы, после чего одновременно по восьми адресам задержали подозреваемых.

Глава столичной полиции Анатолий Якунин отметил, что на базе МУР появится спецподразделение, деятельность которого будет направлена на борьбу с телефонным мошенничеством.

"Мы принимаем на этот счет решение увеличить штатную численность в подразделениях уголовного розыска", - заявил Якунин.