На востоке столицы ликвидировали наркопритон

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Полицейские ликвидировали наркопритон на востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Притон располагался в квартире одного из жилых домов на Зеленом проспекте, хозяином который является ранее судимый безработный 26-летний москвич.

При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли шприцы с иглами. В отношении собственника жилья возбуждено уголовное дело.

Ранее m24.ru сообщало, что в центре Москвы оперативники также ликвидировали наркопритон. 33-летний безработный житель столицы предоставлял наркоманам свою квартиру в одном из домов по Орлово-Давыдовскому переулку.

На момент проверки в указанном помещении находились хозяин квартиры и четверо граждан с признаками наркотического опьянения.