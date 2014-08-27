Возобновлено расследование дела о хищении старинных книг из библиотек

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Возобновлено расследование уголовного дела о хищении старинных книг из московских библиотек. Следствию удалось установить личность организатора банды, занимавшейся кражами ценной литературы, и задержать его, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Преступная группировка занималась кражами с 2000 по 2008 год. Похищенные книги продавались на аукционах, в букинистических магазинах, а также уходили в частные коллекции. В марте 2011 года было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Однако следователи столкнулись с серьезной проблемой - несмотря на то, что хищение книг было очевидным, в деле отсутствовали подозреваемые. В результате расследование было "заморожено".

Сдвинуться с "мертвой точки" удалось в августе этого года. Следствию удалось установить личность одного из членов банды. В ходе следственных мероприятий правоохранители "вышли на след" банды и выяснили весь состав этой преступной группы: от рядовых исполнителей до главаря.

Все участники банды были задержаны. Один из них содержится под стражей, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Несколько подозреваемых вообще находятся за решеткой - они осуждены за совершение аналогичных преступлений. Большинство из них сейчас активно сотрудничают со следствием.

Несколько похищенных книг удалось найти в ходе обыска у организатора преступной группировки. О каких именно книгах идет, и какие библиотеки были ограблены - не сообщается.

Отметим, что в 2009 году экс-ФСБшники похитили из библиотеки МГУ библию первопечатника Иоганна Гутенберга. Книгу удалось вернуть, а злоумышленников задержали и приговорили к различным срокам лишения свободы - от года до трех с половиной лет.