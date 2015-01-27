Полицейские нашли похищенные у инкассаторов 10 млн рублей

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В Зеленограде полицейские обнаружили более 10 миллионов рублей, похищенных при ограблении инкассаторской машины, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В совершении преступления сознался последний задержанный, 30-летний житель Егорьевска, он добровольно выдал похищенные деньги. Кроме того, оперативники обнаружили автомашину, на которой скрылся подозреваемый после совершения преступления. В нем были найдены и изъяты инкассаторские сумки и 261 тысяча рублей.

Ограбление произошло 21 января. Когда инкассаторы зашли в супермаркет, неизвестный вскрыл их машину и забрал оттуда мешки с деньгами. Подозреваемый был замечен и задержан полицейскими, патрулирующими территорию. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Подмосковья.

Полицейские установили, что у задержанного были соучастники, которые скрылись с места преступления на автомобиле, похитив при этом денежные средства.

Позже был задержан второй подозреваемый - 39-летний москвич, работавший в охранном предприятии, которое осуществляло инкассацию. Ранее он предоставил организаторам преступления информацию о маршруте инкассаторской автомашины.

22 января на юге Москвы задержали организатора и исполнителя преступления. Им оказался 50-летний житель Рязанской области, ранее судимый.

В отношении всех задержанных возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".