Женщине, выбросившей с балкона детей, назначена экспертиза

Следствие готовится предъявить обвинение 27-летней жительнице Долгопрудного Галине Рябковой, сообщает Главное следственное управление СК по Московской области. Днем 24 июня женщина выбросила своих сыновей с балкона 15-го этажа.

«По версии следствия, 24 июня 2012 года примерно в 15 часов Рябкова, имея умысел на убийство своих малолетних детей, под обманным предлогом выманила их на общий балкон, расположенный на 15-ом этаже дома, после чего, используя физическое превосходство, перебросила их через ограждение балкона. От полученных травм мальчики скончались на месте происшествия», - сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемая была задержана. Во вторник следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, Рябковой назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух малолетних».