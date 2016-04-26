Избивший вора охранник сам стал фигурантом уголовного дела

Охранник столичного супермаркета избил посетителя за кражу

Против охранника магазина "Магнит", возбудили уголовное дело, передает "Интерфакс". Его обвиняют в избиении посетителя, пойманного на воровстве.

В отношении 26-летнего уроженца Средней Азии возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Инцидент произошел 21 апреля в магазине расположенном по адресу: Спортивный проезд, дом 5. После избиения безработный житель Подмосковья 1979 года рождения был доставлен в больницу с закрытой травмой грудной клетки и переломами ребер.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража", он также находится под подпиской о невыезде.